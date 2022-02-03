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Футзал. Євро-2022. Прогноз на матч Україна - Росія

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Футзал. Євро-2022. Прогноз на матч Україна - Росія Новина оновлена 03 лютого 2022, 11:54

В п’ятницю, 4 лютого, збірна України з футзалу, титульним спонсором якої є перший легальний букмекер Parimatch Ukraine, зіграє у півфіналі чемпіонату Європи. В Нідерландах команда Олександра Косенка зустрінеться з Росією (початок о 18:00)

Наразі аналітики Parimatch дають збірній Україні 30% на вихід у фінал, втім, наша команда вже показала, що має великий потенціал. Приблизно такі ж шанси на перемогу були у нас і в чвертьфіналі, але це не завадило українцям пройти Казахстан (5:3), який минулого року зайняв четверте місце не чемпіонаті світу.

Перед півфіналом у збірної України було більше часу для відновлення та підготовку. Адже наш суперник провів чвертьфінальний матч на день пізніше. У ньому він не без проблем обіграв команду Грузії. Перший тайм завершився без голів, після перерви грузини пропустили, майже відразу відновили рівновагу, але у підсумку все ж поступилися 3:1.

Головний тренер збірної України Олександр Косенко сказав, що у команді всі задоволені виходом у півфінал, але зупинятися ніхто не хоче. Всі гравці мають бажання зіграти у фіналі і налаштовані на максимальний результат в найближчому матчі.

Звісно, як і в минулих матчах, нашій команді потрібна підтримка вболівальників. Тож, обов’язково заплануйте собі перегляд матчу і вболівайте за збірну України!

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