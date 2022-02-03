Футзал. Евро-2022. Прогноз на матч Украина - Россия

В пятницу, 4 февраля, сборная Украины по футзалу, титульным спонсором которой является первый легальный букмекер Parimatch Ukraine, сыграет в полуфинале чемпионата Европы. В Нидерландах команда Александра Косенко встретится с Россией (начало в 18:00)

Сейчас аналитики Parimatch дают сборной Украины 30% на выход в финал, впрочем, наша команда уже показала, что имеет большой потенциал. Приблизительно такие же шансы на победу были у нас и в четвертьфинале, но это не помешало украинцам пройти Казахстан (5:3), который в прошлом году занял четвертое место на чемпионате мира.

Перед полуфиналом у сборной Украины было больше времени для восстановления и подготовку. Ведь наш соперник провел четвертьфинальный матч днем ​​позже. В нем он не без проблем обыграл команду Грузии. Первый тайм завершился без голов, после перерыва грузины пропустили, почти сразу восстановили равновесие, но в итоге все же уступили 3:1.

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко сказал, что в команде все довольны выходом в полуфинал, но останавливаться никто не хочет. Все игроки хотят сыграть в финале и настроены на максимальный результат в ближайшем матче.

Конечно, как и в прошлых матчах нашей команде нужна поддержка болельщиков. Поэтому обязательно запланируйте себе просмотр матча и болейте за сборную Украины!