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Тепер уже точно: помер одіозний футбольний агент Міно Райола

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Міно Райола Новина оновлена 30 квітня 2022, 18:38
Міно Райола

Агенту було лише 54 роки

У суботу, 30 квітня, перестало битися серце знаменитого італійського футбольного агента Міно Райоли.

Про це повідомила сім’я функціонера на офіційному акаунті Райоли у Twitter.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть найбільш дбайливого і неймовірного футбольного агента в історії. Міно бився до кінця з тією ж силою, з якою він захищав своїх гравців за столом переговорів. Як завжди, Міно змусив нас пишатися собою, хоча ніколи цього не усвідомлював", — розповіли родичі агента.

Додамо, що про смерть Райоли повідомляли ще 28 квітня, проте цю інформацію спростував сам агент.

"Поточний стан здоров’я для тих, кому цікаво: я в сказі! Вдруге за чотири місяці мене вбивають. Здається, я також здатний воскресати", — з гумором відреагував тоді Райола.

Довідка: Райола народився в Італії, проте дитинство та юність провів у Нідерландах, де працював в італійському ресторані своїх батьків у Харлемі. У віці 22 років спробував у місцевому клубі розпочати кар’єру футболіста, а також влаштувався на менеджерську посаду у команді. На початку 90-х Міно став агентом у компанії Sports Promotions, де працював над трансферами таких зірок футболу, як Денніс Бергкамп, Брайан Рой, Вім Йонк. Потім він розпочав самостійну кар’єру, а його першою великою угодою став перехід Павела Недведа із празької "Спарти" до "Лаціо". До речі, Райола говорив 7 мовами.

Нагадаємо, Райола представляв інтереси більш ніж 20 популярних у Європі футболістів, серед яких такі зірки світового футболу, як воротар "Парі Сен-Жермен" та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, норвезький нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд, шведський форвард "Мілану" Златан Ібрагімович, нідерландський захисник "Ювентуса" Маттейс де Лігт, півзахисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Франції Поль Погба.

Раніше повідомлялося, що президент українського футбольного клубу розніс деяких вітчизняних політиків.

Нагадаємо, брати Суркіси засвітилися на матчі київського "Динамо" у Німеччині.

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#Футбол #Міно Райола
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