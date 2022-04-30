Тепер уже точно: помер одіозний футбольний агент Міно Райола

Агенту було лише 54 роки

У суботу, 30 квітня, перестало битися серце знаменитого італійського футбольного агента Міно Райоли.

Про це повідомила сім’я функціонера на офіційному акаунті Райоли у Twitter.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть найбільш дбайливого і неймовірного футбольного агента в історії. Міно бився до кінця з тією ж силою, з якою він захищав своїх гравців за столом переговорів. Як завжди, Міно змусив нас пишатися собою, хоча ніколи цього не усвідомлював", — розповіли родичі агента.

Додамо, що про смерть Райоли повідомляли ще 28 квітня, проте цю інформацію спростував сам агент.

"Поточний стан здоров’я для тих, кому цікаво: я в сказі! Вдруге за чотири місяці мене вбивають. Здається, я також здатний воскресати", — з гумором відреагував тоді Райола.

Довідка: Райола народився в Італії, проте дитинство та юність провів у Нідерландах, де працював в італійському ресторані своїх батьків у Харлемі. У віці 22 років спробував у місцевому клубі розпочати кар’єру футболіста, а також влаштувався на менеджерську посаду у команді. На початку 90-х Міно став агентом у компанії Sports Promotions, де працював над трансферами таких зірок футболу, як Денніс Бергкамп, Брайан Рой, Вім Йонк. Потім він розпочав самостійну кар’єру, а його першою великою угодою став перехід Павела Недведа із празької "Спарти" до "Лаціо". До речі, Райола говорив 7 мовами.

Нагадаємо, Райола представляв інтереси більш ніж 20 популярних у Європі футболістів, серед яких такі зірки світового футболу, як воротар "Парі Сен-Жермен" та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, норвезький нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд, шведський форвард "Мілану" Златан Ібрагімович, нідерландський захисник "Ювентуса" Маттейс де Лігт, півзахисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Франції Поль Погба.

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