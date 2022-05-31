Сергій Притула вперше коментуватиме матч збірної України з футболу

Допоки українці на полі будуть боротися за вихід у наступний раунд плей-оф Чемпіонату світу, українці в тилу матимуть змогу задонатити кошти на 1000 планшетів для ЗСУ. Вболіваємо за наших! Збираємо на ЗСУ!

Збір розпочнеться 1-го червня о 21:30 під час онлайн-трансляції коментаря поєдинку Національної збірної України з футболу проти Шотландії.

На каналі Footballhub за підтримки Parimatch Ukraine відбудеться трансляція коментаря матчу від відомого телеведучого, громадського діяча та волонтера Сергія Притули, а також — солдата ЗСУ та спортивного коментатора Вадима Скічка. Усі зібрані під час трансляції кошти будуть перераховані у фонд Сергія Притули.

Кожен гравець збірної битиметься на полі, щоб наблизити перемогу України на своєму фронті. Ви теж можете підтримати українське військо лише у 3 кроки:

Увімкнути трансляцію Перерахувати комфортну для вас суму Насолоджуватися футбольним поєдинком.

Бренд Parimatch одним з першим публічно заявив чітку проукраїнську позицію та повністю ізолював росію ще у березні. Протягом трьох місяців бренд Parimatch і команда допомагають ЗСУ виборювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

Вболіваємо за наших! Збираємо на ЗСУ!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які прогнози роблять букмекери на матч "Україна"-"Шотландія".