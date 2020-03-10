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МЗС Чехії: Суд в справі МН17 потрібен для встановлення справедливості

МЗС Чехії: Суд в справі МН17 потрібен для встановлення справедливості
08:14 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Чехія закликає всі держави, включно з Російською Федерацією, повною мірою співпрацювати у розслідуванні, відповідно до резолюції РБ ООН №2166.

Судовий процес у справі про катастрофу літака рейсу МН17 компанії «Малайзійські авіалінії» є важливим кроком на шляху до встановлення істини та справедливості. Про це йдеться у заяві МЗС Чехії.

"Це важлива віха на шляху пошуку істини та досягнення справедливості стосовно жертв цієї трагедії та їхніх родичів, а також притягнення до відповідальності осіб, причетних до знищення літака рейсу MH17", - йдеться у заяві.

Чеська Республіка вітає початок засідання у цій справі й висловлює цілковиту впевненість у незалежності та професіоналізмі судової системи Нідерландів.

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Окрім того, Чехія закликає всі держави, включно з Російською Федерацією, повною мірою співпрацювати у розслідуванні, відповідно до резолюції РБ ООН №2166.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий російською ракетою над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони ЗС РФ, дислокованій у Курську.

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У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

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ООН, Суд, МН17, Нідерланди, Розслідування, МЗС Чехії.
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