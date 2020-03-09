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У Генпрокуратурі розповіли про перебіг розслідування щодо МН17

У Генпрокуратурі розповіли про перебіг розслідування щодо МН17
15:41 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, який очолив Міжнародну слідчу групу від України у справі MH17, наголосив, що розслідування у справі МН17 триває. Про це він сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Те, що стосовно чотирьох осіб, а саме трьох громадян РФ і одного громадянина України, були направлені матеріали в суд, ще не означає, що на цьому процес зупиняється. Слідство триває як із нідерландської сторони, так і з української”, - зазначив Мамедов.

Він додав, що дуже важко прогнозувати скільки може тривати судовий процес. І наголосив на співпраці держав-учасниць Міжнародної спільної слідчої групи (JIT).

Слідчу групу від України у справі MH17 очолив заступник генпрокурора Мамедов

“Ми досить плідно співпрацюємо з нашими партнерами з Міжнародної слідчої групи”, - сказав Мамедов.

Як повідомлялося, інтереси одного з чотирьох підозрюваних, підполковника ГРУ РФ Олега Пулатова, представляють у суді адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Вони співпрацюватимуть із російською колегою Оленою Кутьїною, яка також присутня у залі суду.

Для представників ЗМІ біля судового комплексу "Схіпхол" Міжнародну слідчу групу від України Міжнародну слідчу групу від України звели пресцентр, де забезпечили пряму трансляцію судового засідання.

Попередній графік слухань передбачає проведення засідань: з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, із 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року. Допит свідків під час засідань може відбуватися за допомогою відеозв'язку.

Понад 80 родичів загиблих у катастрофі МН17 вимагатимуть компенсацій

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року міжнародна Спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука" - це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначення ГРУ Олег Пулатов (усі троє - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

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Генпрокуратура, Катастрофа, Росія, МН17, Розслідування, Звинувачення.
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