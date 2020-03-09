Понад 80 родичів загиблих у катастрофі МН17 вимагатимуть компенсацій

Світові новини:У судовій залі присутні родичі загиблих, а також адвокати одного з підозрюваних, підполковника ГРУ РФ Олега Пулатова.

Понад 80 родичів загиблих унаслідок катастрофи малайзійського літака рейсу МН17 вимагатимуть компенсацій. Про це заявив під час судового засідання, що розпочалося сьогодні у Нідерландах, головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.

“Від 84 родичів загиблих надійшли заяви з вимогами компенсацій”, - зазначив суддя.

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року Спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука" - це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник спецпризначення ГРУ Олег Пулатов (усі троє - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".