Справа MH17: На судове засідання у Нідерландах не прийшов жоден із підозрюваний

Світові новини:Статус звинувачуваних мають троє громадян Росії, а також громадянин України.

Суд, що розглядає справу про збиття авіалайнера Малайзійських авіаліній, офіційно визначив присутніх у процесі.

Головуючий у процесі Хендрік Стейнхаюс, розпочинаючи процес, повідомив, що жоден зі звинувачуваних не прибув до суду, повідомляє "Європейська правда".

Статус звинувачуваних мають троє громадян Росії: Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.

"Жоден з них не є нідерландцем, і злочин відбувся за межами Нідерландів, але процес відбувається за нідерландським законодавством", - пояснив суддя.

Він також повідомив, що Олег Пулатов представлений у процесі командою адвокатів. "Представники звинувачених мають доступ до документів, які вони вважають важливими", наголосив Хендрік Стейнхаюс.

Російського військового Пулатова, що у 2014 році був одним з керівників розвідки бойовиків на Донбасі представляє гаазька компанія Sjöcrona van Stigt у особі адвокатів Бодевайна ван Ейка та Сабіне тен Дусхате. Також їм допомагатиме російська юристка Єлєна Кутіна, однак Стейнхаюс наголосив, що росіянка за нідерландським законодавством не має права виступати в суді.

Як повідомлялося раніше, 9 березня у Нідерландах розпочалося судове слухання у справі MH17. Судовий процес відбувається в країні, громадян якої було найбільше на борту літака Малайзійських авіаліній, за процедурою згідно законодавства Королівства Нідерланди.

До міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи літака увійшли представники правоохоронних органів п’яти країн: України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

Спільну слідчу групу від України очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Довідка. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Спільна слідча група встановила, що літак збила ракета, випущена з російського комплексу "Бук".

Першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), російський генерал Сергій Дубинський і терористи Олег Пулатов і Леонід Харченко.