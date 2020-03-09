Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Справа MH17: На судове засідання у Нідерландах не прийшов жоден із підозрюваний

Справа MH17: На судове засідання у Нідерландах не прийшов жоден із підозрюваний
12:28 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: epa.eu

Світові новини:Статус звинувачуваних мають троє громадян Росії, а також громадянин України.

Суд, що розглядає справу про збиття авіалайнера Малайзійських авіаліній, офіційно визначив присутніх у процесі.

Головуючий у процесі Хендрік Стейнхаюс, розпочинаючи процес, повідомив, що жоден зі звинувачуваних не прибув до суду, повідомляє "Європейська правда".

Статус звинувачуваних мають троє громадян Росії: Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.

У Нідерландах почалося перше судове розслідування у справі МН17 (Відео)

"Жоден з них не є нідерландцем, і злочин відбувся за межами Нідерландів, але процес відбувається за нідерландським законодавством", - пояснив суддя.

Він також повідомив, що Олег Пулатов представлений у процесі командою адвокатів. "Представники звинувачених мають доступ до документів, які вони вважають важливими", наголосив Хендрік Стейнхаюс.

Російського військового Пулатова, що у 2014 році був одним з керівників розвідки бойовиків на Донбасі представляє гаазька компанія Sjöcrona van Stigt у особі адвокатів Бодевайна ван Ейка та Сабіне тен Дусхате. Також їм допомагатиме російська юристка Єлєна Кутіна, однак Стейнхаюс наголосив, що росіянка за нідерландським законодавством не має права виступати в суді.

Варшава сподівається, що суд встановить винних у збитті МН17

Як повідомлялося раніше, 9 березня у Нідерландах розпочалося судове слухання у справі MH17. Судовий процес відбувається в країні, громадян якої було найбільше на борту літака Малайзійських авіаліній, за процедурою згідно законодавства Королівства Нідерланди.

До міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи літака увійшли представники правоохоронних органів п’яти країн: України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

Спільну слідчу групу від України очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Катастрофа MH17: у Нідерландах розпочинається судовий процес над обвинуваченими

Довідка. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Спільна слідча група встановила, що літак збила ракета, випущена з російського комплексу "Бук".

Першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), російський генерал Сергій Дубинський і терористи Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Суд, MH17, Гюндуз Мамедов, Нідерланди.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся