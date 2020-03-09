Катастрофа MH17: у Нідерландах розпочинається судовий процес над обвинуваченими

Світові новини:Судовий процес відбудеться над трьома громадянами Росії і одним українцем - Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

У Нідерландах розпочинається судовий процес над трьома громадянами Росії і одним українцем - Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим і Леонідом Харченком, яких обвинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній, що забрала життя 289 осіб. Літак був збитий в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Судовий процес відбудеться в судовому комплексі Схіпхола, який спеціально був обраний для проведення засідань через більшу місткість і заходів безпеки. Безпосередньо в залі суду може бути присутнім більше 100 осіб. Зокрема, один ряд зарезервований для підсудних і адвокатів, один - для родичів, які мають право виступати в суді і заявляти про відшкодування збитків, 25 місць у кінці залу також призначені для рідних загиблих, 15 місць виділено для представників засобів масової інформації. Міжнародні спостерігачі перебуватимуть на трибуні для публіки, яка розташована над залом. Пряма трансляція слухань буде вестися на веб-сайті суду (www.courtmh17.com)

Для висвітлення суду акредитовані понад 400 представників ЗМІ. Для них навпроти комплексу побудований спеціальний прес-центр.

Засідання будуть вестися судовою колегією в складі трьох постійних суддів і двох запасних. Зокрема, головувати буде Гендрік Стейнгаус (Hendrik Steenhuis) за участю Дагмара Костера (Dagmar Koster), Гелейни Керстенс-Фокенс (Heleen Kerstens-Fockens).

Очікується, що слухання відбуватимуться з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, з 31 серпня до 13 листопада і з 1 лютого до 26 березня 2021 року. Разом із тим, не виключено, що засідання можуть скасовуватися або переноситися.

Перша сесія, яка починається на цьому тижні, буде організаційною. "Оскільки перші засідання носять організаційний характер, важко передбачити, як довго вони триватимуть і який із зарезервованих днів буде використовуватися. Це залежить від того, хто (з учасників процесу) буде присутній, як далеко вони просунулися в своїх приготуваннях і чи були вже заявлені аргументи захисту або слідства. Крім того, може бути так, що засідання перериватиметься судом на кілька днів для того, щоб можна було підготувати відповідь на можливий запит", - пояснюється на сайті суду.

Наразі відомо, що тільки один із обвинувачених - Пулатов, колишній військовий, який в 2014 році був заступником начальника так званої розвідувальної служби "ДНР", буде представлений двома нідерландськими адвокатами. Його права захищатимуть Сабіна тен Дуссхате (Sabine ten Doesschate) і Баудевейн ван Ейк (Boudewijn van Eijck). "Ми розуміємо, що ця жахлива повітряна катастрофа викликає масу емоцій. Водночас у конституційній державі вкрай важливо, щоб кожен отримав справедливий суд", - прокоментували вони раніше це рішення.

Повістки всім чотирьом обвинуваченим з викликом до суду було направлено за адресами, відомим судовим органам. Однак невідомо, чи проживають вони там зараз.

Раніше прокурор Національної прокуратури Королівства Нідерланди Фред Вестербеке повідомив, що ці четверо, хоча і не натискали безпосередньо на кнопку запуску ракети, тісно співпрацювали один із одним з метою доставки озброєння. "Тому їх можна вважати підозрюваними в тому, що вони причетні до збивання МН17", - сказав він на прес-конференції 19 червня минулого року.

Згідно із кримінальним законодавством Нідерландів, якщо навіть людина не була присутньою при скоєнні злочину, але була причетною до нього, вона також є винною.

Процес вестиметься відповідно до законодавства Нідерландів. З огляду на міжнародний масштаб справи, раніше Нідерланди прийняли закон, яким суду дозволено вести певні етапи судового розгляду англійською мовою. Крім того, виключення буде зроблено для обвинувачених щодо їх фізичної присутності в залі суду - вони зможуть взяти участь у судовому процесі дистанційно за допомогою відеоконференцзв'язку.

Що стосується свідків, то раніше суддя, відповідальна за роботу із засобами масової інформації Йоланда Вейннобел (Yolande Wijnnobel) повідомила, що їхня кількість поки не відома і стане відомою тільки в процесі судового розгляду. Разом із тим, відомо, що тринадцять із них захищені таємницею - їх особисті дані не розголошуватимуться.

Як довго триватиме процес - не відомо. Одночасно із цим триває і слідство. Раніше прокурор неодноразово заявляв, що слідство встановило "участь Російської Федерації, коли йдеться про те, що МН17 був збитий, тому що вона надала зенітну установку, використану, щоб збити МН17".

Слідство, зокрема, встановило, що ракетна установка, з якої був збитий авіалайнер, перебувала в користуванні 53-ї зенітно-ракетної бригади РФ, що дислокується в Курську.