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Варшава сподівається, що суд встановить винних у збитті МН17

Варшава сподівається, що суд встановить винних у збитті МН17
05:28 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", розташованому приблизно за 50 км від Гааги.

У Польщі позитивно сприймають початок судового процесу в Нідерландах у справі збиття авіалайнера МН17 над окупованим Донбасом, висловлюють свою підтримку цьому процесу і сподіваються, що суд встановить винуватців злочину. Про це йдеться в оприлюдненій в неділю заяві МЗС Польщі.

“МЗС Польщі позитивно сприймає передбачений на 9 березня початок судового процесу в королівстві Нідерландів, що має на меті з’ясування справжніх обставин і встановлення винних збиття над територією України, яка контролюється сепаратистськими силами за підтримки Росії, літака малайзійських авіаліній МH17 17 липня 2014 року”,- йдеться у заяві польського зовнішньополітичного відомства.

Як зазначається, польська сторона повною мірою довіряє незалежності і професіоналізму юридичних процедур, які буде застосовано в суді у рамках чинних юридичних норм королівства Нідерландів.

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“Ми висловлюємо сподівання, що цей судовий процес призведе до детального встановлення перебігу подій й осіб, які відповідають за цей злочин, наслідком чого була трагічна смерть близько 300 осіб 17 національностей”,- підкреслили в МЗС РП.

Польське МЗС також закликало усі країни у повній мірі співпрацювати зі спільною слідчою групою у рамках цього слідства відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН №2166.

Як відомо, 17 липня 2014 року, у небі над селом Грабове Донецької області був збитий літак Боїнг-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Загинули 298 осіб - 283 пасажири літака і 15 членів екіпажу. Серед загиблих - 80 дітей, член Першої палати парламенту Нідерландів Віллем Віттевеен, близько ста вчених і медиків, які займалися проблемами боротьби зі СНІДом, речник ВООЗ Гленн Томас. За кількістю жертв ця авіатроща стала найбільшою в історії України.

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Варшава, Авиакатастрофа, Суд, Польща, Збиття МН17.
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