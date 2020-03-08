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У Польщі зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом

У Польщі зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом
17:41 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:Станом на сьогодні у Польщі проведено понад 1,1 тис. тестів на наявність коронавірусу, вісім з яких дали позитивний результат.

У Польщі в неділю, 8 березня, підтверджено ще два випадки зараження коронавірусом: у чоловіка з Сілезького воєводства (південь РП) та жінки з Мазовецького воєводства (схід країни). Стан обох осіб старшого віку задовільний. Про це міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило у Twitter.

“Два нових випадки зараження коронавірусом підтверджено сьогодні у чоловіка з Сілезького воєводства та жінки з Мазовецького воєводства. Пацієнти перебувають у лікарнях міст Рацібож та Варшава”, - повідомляє міністерство охорони здоров’я РП.

Як інформується, санітарно-епідеміологічні служби Польщі намагаються встановити контакт з усіма, хто міг мати контакт із зараженими. Частина з них вже потрапила на карантин.

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано у Молдові

Загалом, у Польщі підтверджено вже вісім випадків зараження коронавірусом. Стан пацієнтів, які перебувають у лікарнях міст Зелена Гура, Вроцлав, Щецін, Оструда, Рацібож та Варшава, є нормальним.

В неділю, 8 березня, в Польщі набув чинності підписаний напередодні президентом РП Анджеєм Дудою спецзакон щодо протидії коронавірусу.

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МОЗ, Польща, Захворювання, Коронавірус, Новий випадок.
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