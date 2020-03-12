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BMW відправляє гібридний суперкар i8 на пенсію

BMW відправляє гібридний суперкар i8 на пенсію
17:23 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Наступного місяця баварці припинять виробництво моделі.

Тепер спорткару місце в залі слави музею BMW. На прощання завод в Лейпцігу випустить 200 останніх машин у спецверсії Ultimate Sophisto.

Провісником BMW i8 ще у 2009 році став концепт Vision EfficientDynamics. Через п’ять років прототип перетворився на серійну модель. З часом спорткар отримав версії Spyder та Roadster з відкритим дахом.

У 2015 році силова установка BMW i8 здобула звання Engine of the Year (двигун року), а також була відмічена нагородами у 2016-му та 2019 роках.

Агрегат i8 базується на півторалітровому бензиновому моторі, компанію якому складають мотор-генератор на задній осі та окремий електромотор на передній. Живлення забезпечує акумулятор на 11,6 кВт*год. Загальна продуктивність комбінованої силової установки в останній версії моделі складає 374 к.с. і 570 Нм.

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Безпосереднього наступника у i8 не буде, однак, за неофіційними даними, у 2022 році може з'явитися ідеологічний спадкоємець – i12, створений за мотивами концепту BMW Vision M Next.

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Суперкар, BMW, Пенсия, Гібридний суперкар i8.
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