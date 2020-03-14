Кабмін прийняв рішення евакуювати своїх громадян з Італії

Мінінфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС забезпечать невідкладну евакуацію громадян України із Італії

Уряд дав доручення Мінінфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС здійснити термінову евакуацію громадян України із зони епідемії коронавірусу COVID-19 в Італії.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби Covid-19 в Італійській Республіці", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби уряду, на позачерговому засіданні 14 березня 2020 року Кабінет міністрів також обговорив процедуру вивезення українських громадян. Зокрема, Державна митна служба повинна буде оперативно оформити вантаж членів екіпажу та пасажирів літака, який здійснюватиме евакуацію.

Також Державна прикордонна служба має забезпечити першочергове здійснення контролю під час перетину державного кордону.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На цей час в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу.

Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.