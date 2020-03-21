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Небезпечна звичка: як привчити себе не торкатися обличчя руками

Небезпечна звичка: як привчити себе не торкатися обличчя руками
02:03 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Через коронавірус медики рекомендують часто і ретельно мити руки, а також не торкатися обличчя, адже у такий спосіб легко підхопити інфекцію.

При критичних захворюваннях один необережний дотик від немитого пальця може почати процес руйнування легенів, нирок і, в гіршому випадку, спровокувати септичний шок, унеможливити дихання тощо. Про це пише Los Angeles Times.

Знаючи цю інформацію, інколи важко перестати торкатися наших облич. Найчастіше це буває спонтанно і людина цього не усвідомлює. В одному дослідженні йшлося про студентів-медиків, які торкалися обличчя в середньому 23 рази на годину.

Дотик до обличчя пов'язаний із відчуттям незадоволення

Згідно з дослідницькою статтею, опублікованою в журналі PLoS One, дотик до обличчя насправді може бути пов’язаний з негативними почуттями, коли нам не вдалося досягти мети чи не задоволені.

У такий спосіб дотик до обличчя може допомогти боротися з тривогою і дискомфортом, може заспокоїти.

"Ми можемо подумати, що ми хочемо торкнутися обличчя через відчуття свербежу, але дослідження показують, що ми насправді робимо це, бо нам неприємно чи ми є незадоволеними", – йдеться у дослідженні.

Вірус на предметах побуту

На жаль, речі, яких ми торкаємося, також можуть бути брудними і заразними. До прикладу, смартфони. В одному дослідженні колонії бактерій були виявлені на переважній більшості мобільних телефонів медичних працівників (93%) і на смартфонах у звичайних людей (58%).

Є чимало переконливих фактів, які доводять те, наскільки легко вірусу потрапити через торкання обличчя.

Прикладом є вірус грипу, який зберігається на твердих поверхнях у лікарняних кабінетах хворих на грип. Вірус був знайдений на комп'ютерній миші, поруч з ліжком, стіні, дивані та одязі. В одному випадку вірус вижив на поверхні навіть після прибирання приміщення та провітрювання протягом 72 годин до його тестування.

Віруси також поширені в дитячих центрах. Вони можуть бути присутні на всіх предметах користування, навіть на іграшках.

Маски не роблять дотики до обличчя безпечними

Хірургічні маски не закривають очей. Відтак людина може потерти очі і перенести у такий спосіб віруси з брудних рук.

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Що робити, щоб припинити торкатися обличчя?

- Зламати цю звичку буде непросто, адже така поведінка вимагає надзвичайного самоконтролю. Почніть нагадувати собі про те, що не треба рухати своє обличчя немитими руками.

- Якщо ви дуже хочете це зробити – складіть руки і зробіть щось інше з ними.

- У випадку, якщо з’явився свербіж – спробуйте проігнорувати це. Якщо це таки турбує – вимийте руки, порухайте обличчя, а потім знову вимийте руки.

- Мийте руки для знищення мікробів, або використовуйте засоби для дезінфікування рук, що містять щонайменше 60% спирту.

- Витирайте телефон та поверхні, з якими ви працюєте. Для цього потрібні очищувальні серветки.

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Все по темі:

Коронавірус, Обличчя, Чому не можна доторкатися обличчя, Як привчити себе не торкатися обличчя.
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