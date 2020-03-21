Як пережити карантин і не набрати зайвих кілограмів

Через пандемію коронавірусу у світі, чимало країн оголосили про карантин.

Не варто хвилюватися про те, якщо у вас немає потрібного обладнання для тренування, або ж місця. Як демонструє американський фітнес-тренер Емілі Дірс на своїй сторінці в інстаграмі, можна займатися спортом вдома і для цього не доведеться навіть вставати з ліжка.

Відтак, скажімо, можна насолоджуватися улюбленим фільмом і робити вправи у себе в кімнаті. Емілі опублікувала підбірку коротких роликів, на яких вона показує, як найкраще тренуватися.