Як пережити карантин і не набрати зайвих кілограмів

Не варто хвилюватися про те, якщо у вас немає потрібного обладнання для тренування, або ж місця. Як демонструє американський фітнес-тренер Емілі Дірс на своїй сторінці в інстаграмі, можна займатися спортом вдома і для цього не доведеться навіть вставати з ліжка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Livin it up in the living room Put down the remote (but also, what are you watching on @netflix ??) and do this series. Move the energy in your body. First + last moves - 20 reps. All the rest - 30 reps. Btw feeling fly (and comfortable) in my @enavantactive set! “Livin it Up” by @jarule #letsbodycraft #sofaworkout #athomeworkout
Відтак, скажімо, можна насолоджуватися улюбленим фільмом і робити вправи у себе в кімнаті. Емілі опублікувала підбірку коротких роликів, на яких вона показує, як найкраще тренуватися.