ООН закликає "зупинити хворобу війни і почати боротьбу з хворобою"

Коронавірус - це спільний ворог людства, тому слід об'єднатися у боротьбі з ним.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутереш закликав світ припинити всі збройні конфлікти й об'єднатися перед спільною глобальною загрозою — пандемією COVID-19.

Про це генсек ООН заявив у своєму зверненні.

Він підкреслив, що коронавірус SARS-CoV-2 - це спільний ворог людства, який вражає всіх. Утім особливого удару він завдає по найбільш уразливим групам населення й країнам та регіонам, ослабленим війною та іншими збройними конфліктами.

"Саме тому я закликаю до негайного всезагального припинення вогню в усіх куточках світу. Час заморозити збройні конфлікти та спільно зосередитися на справжній боротьбі за власні життя", - зазначив Гутереш.

Він відзначив, що подекуди вже спостерігається прогрес у цьому питанні, але «нам потрібно значно більше: зупинити хворобу війни й почати боротьбу з хворобою, що лютує світом».