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ООН і ВООЗ готують для України програми на $58 млн

ООН і ВООЗ готують для України програми на $58 млн
11:27 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Програмою розвитку ООН та МОЗ для України розробляється два плани допомоги з бюджетом близько $38 млн та $20 млн.

Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, Програма розвитку ООН та МОЗ розробляють для України два плани допомоги у боротьбі з коронавірусом із бюджетом близько $38 млн та $20 млн.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Фактично, зараз усі держави орієнтуються на рекомендації ВООЗ, яка говорить, що для стримування коронавірусу потрібно: а) обмінюватися інформацією; б) нарощувати об’єми тестування інфікованих для розуміння загальної епідеміологічної ситуації; в) ізолювати тих, з ким контактував хворий; г) об’єднати зусилля держави і населення, оскільки це проблема має вже не тільки медичний характер, але й соціально-економічний. Якщо йдеться про конкретну підтримку, то зараз спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН та МОЗ для України розробляється два плани допомоги з бюджетом близько $38 млн та $20 млн", - сказав Кислиця.

МОЗ оприлюднили свіжі дані про поширення коронавірусу в Україні

Він зазначив, що перший план передбачає допомогу в закупівлі ліків і обладнання, посилення координації на місцях та забезпечення фахового аналізу ситуації в країні. Другий план буде спрямований на підтримку українців, які проживають на сході України.

"В умовах загострення епідемкризи ми не можемо забувати за верстви населення, які є найбільш уразливими. Якщо хтось не знає, на початку року ООН затвердила План гуманітарного реагування для України розміром близько $162 млн. Розуміючи, що потреби зараз зростатимуть, ми плануємо залучити ще $20 млн на боротьбу з поширенням Covid-19",- зауважив Кислиця.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 22 березня зафіксовано 47 випадків корона вірусу, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав.

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Все по темі:

ООН, МОЗ, ЮНИСЕФ, Коронавірус.
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