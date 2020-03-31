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Тимошенко та ще двоє депутатів хочуть скасувати рішення Ради про відкриття ринку землі.

Тимошенко та ще двоє депутатів хочуть скасувати рішення Ради про відкриття ринку землі.
14:46 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Відповідні проекти постанов сьогодні було зареєстровано на сайті Верховної Ради України.

У Верховній Раді України зареєстрували три проекти постанов, якими передбачається скасування рішення ВРУ від 31 березня щодо ухвалення в цілому проекту закону №2178-10 про відкриття ринку землі.

Про це повідомляють на сайті ВРУ.

Відтак, сьогодні у ВР зареєстрували три проекти постанов №2170-10-П, 2178-10-П1 та 2178-10-П2 про скасування рішення Верховної Ради України від 31 березня 2020 року про прийняття в цілому, як закону проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Ініціаторами проектів поставнов виступили два позафракційні нардепи Антон Поляков та Оксана Савчук та голова фракції Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Під час ухвалення парламентом зазначеного рішення було допущено порушення ряду вимог Конституції України та Регламенту Верховної Ради України щодо процедури прийняття парламентом законів", - йдеться у одній із пояснювальних записок.

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Все по темі:

Юлия Тимошенко, ВРУ, Законопроект, Верховна Рада, Оксана Савчук, Антон Поляков, Ринок землі.
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