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В Україні почне функціонувати ринок землі

В Україні почне функціонувати ринок землі
08:59 Сьогодні Телеграф УНН Фото:pixabay.com

Новини України:Законопроект був на розгляді у Верховній Раді 4,5 місяців, він наберає чинності з 1 липня 2021 року.

Верховна Рада України після 4,5 місяців розгляду проголосувала в цілому за законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.

Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів України.

Проект закону 2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, як зазначено у пояснювальній записці, розроблений з метою формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, забезпечення конституційних прав громадян України на вільне розпорядження своєю власністю, створення прозорих умов для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами та юридичними особами України.

На думку авторів законопроекту, врегулювання зазначеного питання сприятиме розвитку аграрної галузі України, підвищення вартості сільськогосподарських угідь, залучення інвестицій в сільське господарство України. А також дозволить подолати негативні явища, які виникли у зв’язку з існуванням заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення, зокрема, корупція, деградація ґрунтів, знецінення земель, зазначено у документі.

Цей закон набирає чинності з 1 липня 2021 року.

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Парламент, Законопроект, Закон, Верховна Рада, Ринок землі.
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