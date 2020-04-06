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Понеділок, 06.04.2020

Гурт Kazka та Kadebostany представили спільний відеокліп

Про вихід нової відеороботи, українські виконавці розповіли у своєму інстаграмі. Бейби, сподіваємось, що у вас все окей, адже в нас є дуже крута новина! Сьогодні ми маємо за честь разом з нашими друзями зі Швейцарії гуртом Kadebostany презентувати відеороботу до EP DRAMA, в якій одна з історій – наша спільна пісня Baby I’m Ok, – написала Олександра Зарицька. Вона зазначила, що гурт нарешті щасливий поділитися однією з найулюбленіших пісень та показати відеороботу, яку навесні створила команда Kadebostany у сонячному Стамбулі. Фронтвумен гурту також анонсувала, що вже за тиждень відбудеться прем’єра їхнього бекстейджу. Семюел Л. Джексон зачитав вірш про самоізоляції (Відео) Режисером відеокліпу на пісню Baby I’m Ok став Хасан Куюджу. Відеоробота увійшла до мініальбому DRAMA. У відеокліпі Олександра Зарицька постала у чорному капелюсі та тренчі, такого ж кольору шкіряній спідниці та на високих підборах.
24tv.ua
Фото: Twitter
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Видеоклип, Kadebostany, Гурт KAZKA, Baby I’m Ok.
13:29 Сьогодні Телеграф
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