Семюел Л. Джексон зачитав вірш про самоізоляції (Відео)

Новини шоу бізнесу:У прочитаному уривку Джексон вимовив слово fuck і похідні від нього лайки 12 раз.

Телеведучі американських вечірніх шоу, як і всі, виявилися на карантині. Але при цьому вони продовжують записувати випуски з будинку.

Наприклад, Джиммі Кіммел спілкується з гостями по відеозв'язку. Напередодні героєм його "домашнього" шоу став Семюел Л. Джексон.

Актор розповів, як проводить час в ізоляції - дивиться з донькою серіал Netflix "Король тигрів", а також зачитав уривок з книги "Залишайтеся, **** [чорт візьми], будинки", нагадавши тим самим, що зараз вкрай важливо залишатися вдома через пандемію коронавірусу.

Потрібно відзначити, що поема дуже емоційна - тільки в прочитаному уривку Джексон вимовив слово fuck і похідні від нього лайки 12 разів.