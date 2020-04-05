Скачать
Понеділок, 06.04.2020
Кабмін зробив роз'яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину
Кабмін зробив роз'яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину
Між областями на КПП діятимуть нові пропускні правила
Між областями на КПП діятимуть нові пропускні правила
Клуби Бундесліги на межі банкротства через Covid-19
Клуби Бундесліги на межі банкротства через Covid-19
Семюел Л. Джексон зачитав вірш про самоізоляції (Відео)
Семюел Л. Джексон зачитав вірш про самоізоляції (Відео)

Семюел Л. Джексон зачитав вірш про самоізоляції (Відео)

Семюел Л. Джексон зачитав вірш про самоізоляції (Відео)
23:24 Нд, 5 Квітень 2020 Телеграф glavcom.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У прочитаному уривку Джексон вимовив слово fuck і похідні від нього лайки 12 раз.

Телеведучі американських вечірніх шоу, як і всі, виявилися на карантині. Але при цьому вони продовжують записувати випуски з будинку.

Наприклад, Джиммі Кіммел спілкується з гостями по відеозв'язку. Напередодні героєм його "домашнього" шоу став Семюел Л. Джексон.

Актор розповів, як проводить час в ізоляції - дивиться з донькою серіал Netflix "Король тигрів", а також зачитав уривок з книги "Залишайтеся, **** [чорт візьми], будинки", нагадавши тим самим, що зараз вкрай важливо залишатися вдома через пандемію коронавірусу.

По стопам матусі: донька легендарної Хайді Клум подалась в моделі

Потрібно відзначити, що поема дуже емоційна - тільки в прочитаному уривку Джексон вимовив слово fuck і похідні від нього лайки 12 разів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Сэмюэль Л. Джексон, Актор, Коронавірус, Лайка, Нецензурні слова.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Найкрасивішій дівчинці світу" – 19 років!
02 Рома цікавиться придбанням трьох футболістів гірників
03 Левен Кюрзава може стати гравцем Барселони безкоштовно
04 TARABAROVA випустила онлайн кліп на пісню "Найкрасивіша"
05 Тайсон - кращий гравець "Шахтаря" в березні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На завтра прогнозують до +18°
На завтра прогнозують до +18°
У Запоріжжі громадський транспорт буде працювати попри карантин (Фото)
У Запоріжжі громадський транспорт буде працювати попри карантин (Фото)
Експерти прогнозують падіння ВВП в Україні на 5,9%
Експерти прогнозують падіння ВВП в Україні на 5,9%
По стопам матусі: донька легендарної Хайді Клум подалась в моделі
По стопам матусі: донька легендарної Хайді Клум подалась в моделі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся