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По стопам матусі: донька легендарної Хайді Клум подалась в моделі

По стопам матусі: донька легендарної Хайді Клум подалась в моделі
12:25 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Юна Лені сподівається підкорити світ моди слідом за мамою.

46-річна Хайді Клум виховує чотирьох дітей, але лише одна з них готова піти по стопах матері і підкорити світ моди.

Про це німецька супермодель розповіла в інтерв'ю People.

"Поки єдиною, хто хоче піти по моїх стопах, є моя старша дочка Лені, - сказала Клум, яка також є мамою 14-річного Генрі, 13-річного Йохана і 10-річної Лу. - Я ніколи не підштовхувала [своїх дітей] до того, щоб щось робити, але Лені відчуває природну тягу до світу моди. Вона почала з того, що сказала: "Добре, посунься. Дай мені взяти цю справу на себе". Але це безперечно нещадний бізнес. Він сильно змінився за ці роки. Коли я почала працювати в 1992 році, все було інакше".

 
 
 
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Mother and daughter (march 2020) #leniklum #lenisamuel #heidiklum #tomkaulitz #klumfamily #lousamuel #henrysamuel #johansamuel #celebrities #celebritykids #famouspeople #famouskids #stars #topmodel #germanysnexttopmodel #tokiohotel #familytime

Допис, поширений Leni Klum (@leni_klum_)

"Найкрасивішій дівчинці світу" – 19 років!

Хайді Клум вважається однією з найвідоміших моделей у світі. Довгий час вона була провідним ангелом Victoria's Secret, знімалася для обкладинок популярних журналів, зіграла в декількох фільмах і серіалах.

Троє молодших дітей Клум народила від британського співака Сіла, а старшу Лені - від бізнесмена Флавіо Бріаторе, з яким розлучилася ще під час вагітності. Зараз 46-річна красуня заміжня за 30-річним гітаристом німецької групи Tokio Hotel.

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Бизнес, Хайди Клум, супермодель, Подиум, Лені Бріаторе.
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