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"Найкрасивішій дівчинці світу" – 19 років!

"Найкрасивішій дівчинці світу" – 19 років!

"Найкрасивішій дівчинці світу" – 19 років!
11:52 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:5 квітня – день народження французької моделі та акторки Тілан Блондо.

Дівчинка, яку минулого десятиліття західні ЗМІ охрестили найкрасивішою у світі, ділиться зі своїми Instagram-прихильниками вже дорослими фото.

Найвідоміша фотографія

Свою модельну кар'єру знаменита француженка розпочала у 4 роки. Тоді вона, тримаючись за руку однієї з манекенниць, вийшла на подіум у вбранні Жана Поля-Готьє, а через два роки знялася в дитячому Vogue Enfants. Це був визначальний момент її кар'єри, адже своєю зовнішністю маленька модель підкорила спочатку читачів глянцю, відтак імениті бренди, які пропонували Тілан підписувати контракти. "Тоді я не розуміла, яке значення у слова "найкрасивіша", проте не шкодую, що розпочала займатися моделінгом так рано", – зізнавалась в одному з інтерв'ю дівчинка.

Оскільки юридично поставити підпис у документі шестирічна Тілан Блондо ще не могла, це за неї робила матір – телеведуча й дизайнерка одягу для дітей та вагітних Вероніка Любрі. Саме вона була пліч-о-пліч зі своєю донечкою і у всіх її подальших починаннях. Мабуть, мама Тілан раділа й тоді, коли світом розлетівся один з найвідоміших знімків шестирічної красуні. На ньому модель позувала із розпущеним хвилястим волоссям та милим поглядом, який підкреслювали блакитні очі.

Недитячий скандал

У 2011 році дівчинка з'явилась на обкладинці серпневого номера французького Vogue. Однак це вже не була дитяча версія видання, а дорослий глянець, на сторінки якого поміщали фото тогочасних моделей. Тому Тілан постала перед читачами в провокативному образі, бо стилісти вирішили перетворити десятирічну Блондо мало не на дорослу жінку: нанесли яскравий макіяж, одягнули в сукні з вирізом, додали до вбрання масивні аксесуари та підбори і вказали юній моделі позувати так, ніби їй щонайменше 20 років.

Після виходу номера у світ громадськість осуджувала таку фотосесію дівчинки, а низка організацій звинуватила журнал у розбещенні неповнолітніх.

Виходи на подіуми та амбасадорство

Проте кар'єрі Тілан Блондо скандальна серія світлин не завадила. І вже через рік юна дівчина підписала контракт з міжнародним модельним агентством IMG Models, а у 15 років почала з ним працювати. Опріч зйомок для глянцевих журналів та брендів одягу й косметики, модель стала наймолодшим амбасадором компанії L’Oreal Paris. Таке звання їй надали у 2017 році.

Незважаючи на чималу популярність в молодому віці, Тілан запевняє: "Я лише зараз починаю дорослішати. Відчуваю себе, як і будь-який інший підліток, що росте й сумнівається. У мене в голові те ж саме, про що думають мої однокласниці: навчання та хлопці".

#10yearchallenge у власному інстаграмі

Мабуть, брати участь у такому мережевому флешмобі стало для Тілан Блондо способом нагадати своїм трьом мільйонам підписникам про те, якою вона була в дитинстві. Під час всесвітньої акції французька красуня опублікувала на своїй сторінці колаж, де помістила фото себе семирічної та сімнадцятирічної.

 
 
 
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#10yearchallenge !!! And thanks for 2.9M !!! Ily guys so so much

Допис, поширений Thylane (@thylaneblondeau)

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Вочевидь, для прихильників Блондо це був сюрприз, адже вони одразу засипали світлину компліментами й зауважили, що зараз Тілан виглядає ще краще. За кілька років перебування в інстаграмі, модель помістила у свій профіль сотні знімків.

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Модель, Тилан Блондо, Карє'ра, Найкрасивіша дівчинка світу.
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