Наталка Карпа розповіла, як її сім'я захищається від Covid-19

Новини шоу бізнесу:Співачка вперше стала мамою в кінці грудня.

Українська співачка Наталка Карпа серйозно ставиться до епідемії коронавірусу. Знаменитість дотримується карантинних заходів і рекомендацій лікарів, щоб убезпечити свого первістка, якого народила три місяці тому.

За словами артистки, прийшовши додому з вулиці, вона знімає все і йде в душ. Лише після цього дозволяє собі наблизитися до дочки, пише ТСН.

"Ніяких спільних походів у магазини з малюком. Повертаючись з покупок, відразу при вході в квартиру знімаю все. Іду в душ, промиваю горло і ніс і тільки тоді дозволяю собі наблизитися до дитини", - поділилася Наталка.

Це стосується й інших членів її сім'ї - чоловіка-героя АТО Євгенія Терехова та її мами, яка допомагає співачці з малятком.

"Кілька разів в день дезінфікую все поверхні в квартирі. Прогулянки обмежуємо перебуванням на балконі, - додала Карпа.