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Наталка Карпа розповіла, як її сім'я захищається від Covid-19

Наталка Карпа розповіла, як її сім'я захищається від Covid-19
09:33 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новини шоу бізнесу:Співачка вперше стала мамою в кінці грудня.

Українська співачка Наталка Карпа серйозно ставиться до епідемії коронавірусу. Знаменитість дотримується карантинних заходів і рекомендацій лікарів, щоб убезпечити свого первістка, якого народила три місяці тому.

За словами артистки, прийшовши додому з вулиці, вона знімає все і йде в душ. Лише після цього дозволяє собі наблизитися до дочки, пише ТСН.

"Ніяких спільних походів у магазини з малюком. Повертаючись з покупок, відразу при вході в квартиру знімаю все. Іду в душ, промиваю горло і ніс і тільки тоді дозволяю собі наблизитися до дитини", - поділилася Наталка.

 
 
 
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Хто, щоб не казав, але все головне та важливе складається з деталей та маленьких нюансів)! Дівчатка, це я веду до того, що після пологів дуже важливо звернути увагу на певні моменти. Зокрема Вашу спину та осанку) 9 місяців у тебе в животику розвивається маля, і хочеш чи не хочеш,- але навантаження на спину присутнє. Особисто в мене не було особливих болей у спині ( але багато подруг на це скаржилось), про те з осанкою я собі дозволила «не паритись», тому почала сутулитись і тепер після пологів, коли прийшов момент повертатись в норму- розумію, як важко тримати рівно плечі, не горбитись, і зважати, щоб спина була у правильній формі! Кожного ранку тримаю планочку поруч стінки, намагаючись щоразу збільшити час, але повірте це не просто дається) І другий момент, що ти в побутовому плані оточуєш себе моментами та речима, де постійно треба згинатись( у моєму варіанті це був пеленатор та ванночка малятка); Вімкнувши раціональний підхід, я вирішила, що частинка ліжечка-трансформатора чудово підійде в якості пеленатора, і те, що рівень наклону над ним присутній досить немаленький, я махнула на це рукою. Даремно я це зробила)! Оскільки в день ти переодягаєш дитину ен-ну кількість разів, і до кінця дня твоя спина, якщо подивитись збоку - як гачок, і навіть випрямитись- ти просто фізично не маєш вже сил! Яке щастя було, коли приїхав повноцінний комод з пеленатором! Як досвідчена матуся кажу: «НА ЦЬОМУ ЕКОНОМИТИ НЕ МОЖНА,- за жодних обставин!!! Чи у Вас в квартирі мало місця, чи ви вирішили ввімкнути раціональний підхід, як я, чи бюджету шкода, повірте - тут не варто економити однозначно!!! Ваша спина та ваш запас сил, який Ви зможете використати на дуже потрібні речі для малюка, скаже Вам велике дякую! А ще в комоді є багато місця для речей, який на перших порах замінить повноцінну шафу дитинки. П.с. А щодо рекомендацій виробника, однозначно рекомендую кращого національного виробника @sonka_veres @baby_veres - Якісно та красиво! З турботою про матусь та малюків)! - Наша Злата Євгенівна облюбувала комод з пеленатором, тепер це її одне з улюблених місць у домі)! #первістоку38 #карпуся_мамуся #сонцезалежна #наталкакарпа #злататєрєхова

Допис, поширений Наталка КАРПА (@natalkakarpa)

Це стосується й інших членів її сім'ї - чоловіка-героя АТО Євгенія Терехова та її мами, яка допомагає співачці з малятком.

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"Кілька разів в день дезінфікую все поверхні в квартирі. Прогулянки обмежуємо перебуванням на балконі, - додала Карпа.

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Наталка Карпа, Українська співачка, Коронавірус, Євгеній Терехов.
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