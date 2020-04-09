Жуніор Мораєс має бажання піти піти з ФК Шахтар

Жуніор Мораєс сумує по Бразилії.

Форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораєс хоче покинути клуб і повернутися до Бразилії.

"Я хочу повернутися в "Сантос", сумую по грі в Бразилії", - зізнався футболіст.

Варто відзначити, що 33-річний форвард в березні минулого року отримав український паспорт, після чого почав виступати за збірну України.

Мораєс є вихованцем "Сантоса", за який виступав до 2009 року, після чого відправився в Європу. Контракт форварда з "гірниками" закінчується в кінці 2021 року.

У нинішньому сезоні на рахунку нападника 20 матчів, 18 голів і 6 результативних передач. Нагадаємо, чемпіонат України з футболу був зупинений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.