Стала відома дата проведення чемпіонату світу з легкої атлетики

Новини спорту:Змагання мали відбутися 6-15 серпня 2021 року, проте через перенесення Олімпійських ігор на 2021 рік дати довелося змінити.

Всесвітня легка атлетика анонсувала нові дати проведення чемпіонату світу з легкої атлетики в Орегоні (США), інформує УНН з посиланням на ФЛАУ та Всесвітню легкоатлетичну асоціацію.

Таким чином, чемпіонат світу проходитиме 15-24 липня 2022 року.

Сказано, що ці дати Рада Всесвітньої легкої атлетики затвердила після обговорення з організаторами Ігор Доброї волі у Бірмінгемі і чемпіонату Європи у Мюнхені. При цьому була врахована можливість виступу атлетів на всіх трьох турнірах.

Зазначимо, що чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться 15-21 серпня 2022 року у Мюнхені.

Як повідомлялося, представницю України названо кращою молодою легкоатлеткою світу.