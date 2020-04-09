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Стала відома дата проведення чемпіонату світу з легкої атлетики

Стала відома дата проведення чемпіонату світу з легкої атлетики
07:29 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Змагання мали відбутися 6-15 серпня 2021 року, проте через перенесення Олімпійських ігор на 2021 рік дати довелося змінити.

Всесвітня легка атлетика анонсувала нові дати проведення чемпіонату світу з легкої атлетики в Орегоні (США), інформує УНН з посиланням на ФЛАУ та Всесвітню легкоатлетичну асоціацію.

Таким чином, чемпіонат світу проходитиме 15-24 липня 2022 року.

Сказано, що ці дати Рада Всесвітньої легкої атлетики затвердила після обговорення з організаторами Ігор Доброї волі у Бірмінгемі і чемпіонату Європи у Мюнхені. При цьому була врахована можливість виступу атлетів на всіх трьох турнірах.

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Зазначимо, що чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться 15-21 серпня 2022 року у Мюнхені.

Як повідомлялося, представницю України названо кращою молодою легкоатлеткою світу.

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Спорт, Легка атлетика, Чемпіонат світу, Нова дата, Проведення.
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