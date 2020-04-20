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Які фактори погіршують роботу мозку

Які фактори погіршують роботу мозку
19:38 Сьогодні Телеграф telegram Фото: unsplash

Що погіршує роботу нашого мозку?

Інтелектуальні здібності залежать від багатьох факторів. Наприклад, від рівня цукру в крові, емоційного стану, кількості сонячного світла, яке отримує організм людини протягом дня, а також від багатьох інших речей, про які йде мова в статті.

7 факторів, які погіршують роботу мозку:

  •  хронічне недосипання

З цією проблемою стикається кожен. За статистикою, за останнє сторіччя в середньому час для сну скоротилося на 20%. У стані, коли людина сильно не виспався, деякі ділянки його мозку занурюються в режим повільного сну. Тому, погіршується дрібна моторика і здатність концентреговать увагу на чому-небудь.

  • стрес

Сильне емоційне напруження порушує нейронні зв'язки, які відповідають за розуміння послідовності подій і за встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Хронічне стресовий стан значно пригнічує інтелектуальну діяльність мозку.

Найчастіше, для того, щоб виправити свій психічний стан, люди приймають антидепресанти і снодійні засоби, що в свою чергу стає причиною появи проблем з пам'яттю і виникнення більш серйозних психічних порушень.

  • відсутність сніданку

Через відсутність сніданку знижується тонус людини і його працездатність. Очевидно, що в такому разі організму не вистачає енергії, але причина криється ще й у тому, що в крові знижується рівень цукру, що ускладнює доступ корисних речовин до мозку.

  • надлишок цукру

Для підвищення продуктивності можна з'їсти щось солодке. Особливо корисний чорний шоколад. Але все добре в міру, і підвищений рівень цукру в крові проводить до того, що гірше засвоюються корисні речовини і білки. Надлишок цукру веде до таких же наслідків, як і його недолік.

  • Недолік сонячного світла

Пізнавальні здібності людини також залежать від кількості сонячного світла, який отримує організм людини. Ультрафіолетові промені регулюють кровотік в організмі, а також сонячне світло сприяє виробленню гормону серотоніну, який обумовлює гарний настрій.

  • зневоднення

Мозок в більшій мірі, ніж інші органи людського організму, складається з води, і тому зневоднення В першу чергу негативно позначається на здатності запам'ятовувати.

Поради для того, щоб зберегти здоров'я з сидячою роботою

  • Інформаційне поле і багатозадачність

Постійно ми отримуємо більше інформації, ніж здатні засвоїти, і на це мозок відповідає опором. Це означає, що через деякий час що-небудь запам'ятати ставати проблематично, а в тяжких випадках спостерігаються навіть провали в пам'яті.

Погіршує ситуацію те, що в сучасному світі доводиться жити в режимі багатозадачності. Цей режим не дозволяє людині сконцентруватися на чомусь одному, що веде до звички сприймати всю інформацію поверхнево.

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Робота, Организм, Мозок, Людина, Розум.
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