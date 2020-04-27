Скачать
Понеділок, 27.04.2020
Зеленський огляне Чорнобильську зону
Зеленський огляне Чорнобильську зону
Окупанти на Донбасі обстріляли позиції український військових
Окупанти на Донбасі обстріляли позиції український військових
УПЛ може поновитися 13-14 червня
УПЛ може поновитися 13-14 червня
Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови

У Туреччині запустили масове виробництво апаратів ШВЛ

У Туреччині запустили масове виробництво апаратів ШВЛ
07:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

МОЗ Туреччини вже замовило 5 тисяч таких приладів.

У Туреччині налагодили масове виробництво апарати штучної вентиляції легень – до кінця травня планується випустити 5 тисяч приладів. Про це повідомив технічний директор компанії Baykar Makina Сельчук Байрактар.

«Секретом успіху були наші почуття милосердя, співчуття та справедливості, які є цінностями нашої цивілізації… Нас спонукала ця можливість дати джерело дихання людям в умовах світової пандемії», - розповів він.

Таким чином Туреччина має намір забезпечити свою потребу в апаратах ШВЛ, що різко зросла в умовах пандемії, а надалі - й експортувати їх. Цими приладами планується обладнати більшість місць інтенсивної терапії в лікарнях країни (до спалаху COVID-19 їх нараховувалося 25 тисяч, апаратів ШВЛ - 18 тис.).

В період пандемії Zoom є головним способом спілкування в інтернеті

У процесі створення виробничої лінії співпрацювали великі компанії – у тому числі оборонної галузі: Baykar, Aselsan, Arçelik, BIOSYS.

Як повідомлялося, наприкінці березня провідні турецькі компанії оборонної промисловості взялися спільно налагодити виробництво апаратів штучної вентиляції легень, аби забезпечити потреби країни в умовах пандемії коронавірусу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Туреччина, Хвороба, Коронавірус, Апарати ШВЛ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
02 МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
03 Від автора українських бестселерів вийде роман про Моцарта
04 У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус
05 За карантин ціни на житло збільшилися на 10%
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні у 1676 медиків підтвердили коронавірус
В Україні у 1676 медиків підтвердили коронавірус
У Харкові підірвали банкомат
У Харкові підірвали банкомат
Посол Щерба: Пандемія COVID-19 не буде для ЄС тим, чим Чорнобиль став для СРСР
Посол Щерба: Пандемія COVID-19 не буде для ЄС тим, чим Чорнобиль став для СРСР
У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус
У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся