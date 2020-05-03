В Грузії кількість випадків зараження на Covid-19 збільшилася до 589 осіб

Медики в Грузії за минулу добу виявили коронавірус ще у сімох осіб, загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 в країні досягла 589, повідомили в неділю в грузинському МОЗ.

Медики в Грузії за минулу добу виявили коронавірус ще у сімох осіб, загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 в країні досягла 589, повідомили в неділю в грузинському МОЗ.

За даними відомства, в режимі карантину перебувають 5 тис. 66 осіб, під наглядом лікарів у стаціонарах осіб 528. Одужали 207, померли вісім.

Як повідомив журналістам керівник Національного центру контролю за захворюваннями Аміран Гамкрелідзе, серед загального числа інфікованих в Грузії Covid-19 - 12,7% медичні працівники.