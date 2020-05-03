Турецькі туроператори запрошують на відпочинок

Новини подорожі:Турецькі готелі та туроператори відправили 23,5 млн листів туристам із запрошенням відвідати Туреччину після зняття карантинних обмежень.

Про це заявила Середземноморська асоціація готельєрів та операторів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми залишатимемося далеко від вас ще якийсь, сподіваємося недовгий, час. Але він мине, і ми знову матимемо змогу зібратися разом, зможемо зігріти вас теплим промінням сонця, показати всю гармонію кольорів природи, занурити в аромат цвіту апельсинових дерев", - йдеться в запрошенні.

Першими до відкриття туристичного сезону після вжиття всіх заходів для запобіганню поширення коронавірусу, а також після отримання спеціальних сертифікатів, готуються готелі Анталії, куди й запрошують туристів.

"Ми чекали, чекаємо й будемо чекати вас в Анталії", - йдеться в листі.

Запрошення було відправлено туристам, які відпочивали в Туреччині минулого року. Текст під заголовком «Сонце й дещо більше» написано чотирма мовами: турецькою, англійською, німецькою та російською. Загалом було розіслано 7,5 млн запрошень всередині країни та 16 млн відправлено за її межі іноземним туристам.

Як відомо, відкриття туристичного сезону в Туреччині планують на кінець травня. У зв’язку з COVID-19 вживаються додаткові заходи, зокрема вводиться вимога отримувати спеціальні сертифікати на готелі, ресторани, транспортні засоби, музеї та визначні місця, аеропорти, магазини.