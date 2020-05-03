Турецькі туроператори запрошують на відпочинок

Про це заявила Середземноморська асоціація готельєрів та операторів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми залишатимемося далеко від вас ще якийсь, сподіваємося недовгий, час. Але він мине, і ми знову матимемо змогу зібратися разом, зможемо зігріти вас теплим промінням сонця, показати всю гармонію кольорів природи, занурити в аромат цвіту апельсинових дерев", - йдеться в запрошенні.
Першими до відкриття туристичного сезону після вжиття всіх заходів для запобіганню поширення коронавірусу, а також після отримання спеціальних сертифікатів, готуються готелі Анталії, куди й запрошують туристів.
"Ми чекали, чекаємо й будемо чекати вас в Анталії", - йдеться в листі.
Запрошення було відправлено туристам, які відпочивали в Туреччині минулого року. Текст під заголовком «Сонце й дещо більше» написано чотирма мовами: турецькою, англійською, німецькою та російською. Загалом було розіслано 7,5 млн запрошень всередині країни та 16 млн відправлено за її межі іноземним туристам.
Як відомо, відкриття туристичного сезону в Туреччині планують на кінець травня. У зв’язку з COVID-19 вживаються додаткові заходи, зокрема вводиться вимога отримувати спеціальні сертифікати на готелі, ресторани, транспортні засоби, музеї та визначні місця, аеропорти, магазини.