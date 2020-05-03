Скачать
Неділя, 03.05.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 11913 випадків COVID-19
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 11913 випадків COVID-19
Борис Джонсон ледь не помер від Covid-19
Борис Джонсон ледь не помер від Covid-19
Матчі чемпіонату АПЛ можуть дограти в Австралії
Матчі чемпіонату АПЛ можуть дограти в Австралії
3 травня 2020 - прикмети, іменинники, що сьогодні не можна робити
3 травня 2020 - прикмети, іменинники, що сьогодні не можна робити

Турецькі туроператори запрошують на відпочинок

Турецькі туроператори запрошують на відпочинок
13:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини подорожі:Турецькі готелі та туроператори відправили 23,5 млн листів туристам із запрошенням відвідати Туреччину після зняття карантинних обмежень.

Про це заявила Середземноморська асоціація готельєрів та операторів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми залишатимемося далеко від вас ще якийсь, сподіваємося недовгий, час. Але він мине, і ми знову матимемо змогу зібратися разом, зможемо зігріти вас теплим промінням сонця, показати всю гармонію кольорів природи, занурити в аромат цвіту апельсинових дерев", - йдеться в запрошенні.

Першими до відкриття туристичного сезону після вжиття всіх заходів для запобіганню поширення коронавірусу, а також після отримання спеціальних сертифікатів, готуються готелі Анталії, куди й запрошують туристів.

"Ми чекали, чекаємо й будемо чекати вас в Анталії", - йдеться в листі.

Запрошення було відправлено туристам, які відпочивали в Туреччині минулого року. Текст під заголовком «Сонце й дещо більше» написано чотирма мовами: турецькою, англійською, німецькою та російською. Загалом було розіслано 7,5 млн запрошень всередині країни та 16 млн відправлено за її межі іноземним туристам.

Туроператори радять курорти, які можна відвідати після карантину

Як відомо, відкриття туристичного сезону в Туреччині планують на кінець травня. У зв’язку з COVID-19 вживаються додаткові заходи, зокрема вводиться вимога отримувати спеціальні сертифікати на готелі, ресторани, транспортні засоби, музеї та визначні місця, аеропорти, магазини.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Сезон, Карантин, Туреччина, Туристи, Запрошення, Коронавірус, карантинні обмеження, Готелі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Docudays UA сьогодні обере переможців і покаже фільм-закриття
02 Зірку Джо Пантоліано збив автомобіль під час прогулянки
03 Бешикташ зацікавився в послугах екс-хавбека Карпат Карраскаля
04 Рекомендації з протидії COVID-19 доступні тепер мовами нацменшин
05 Борис Джонсон назвав сина на честь лікарів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Турецькі туроператори запрошують на відпочинок
Турецькі туроператори запрошують на відпочинок
Названо області з найвищими на сьогодні темпами поширення COVID-19
Названо області з найвищими на сьогодні темпами поширення COVID-19
За останню добу на Батьківщину повернулися 550 українців
За останню добу на Батьківщину повернулися 550 українців
Вживання алкоголю не врятує від COVID-19
Вживання алкоголю не врятує від COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся