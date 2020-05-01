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П'ятниця, 01.05.2020
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Туроператори радять курорти, які можна відвідати після карантину

Туроператори радять курорти, які можна відвідати після карантину
20:16 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Unsplash

Новини подорожі:Туристична галузь - в числі найбільш постраждалих від глобальної епідемії коронавируса SARS-CoV-2.

Пандемія нового коронавируса і повсюдний карантин, який в умовах відсутності вакцини та ефективного лікування залишається єдиним доступним способом стримати поширення інфекції, безжально перекроїли плани більшості співвітчизників.

У тому числі - на літню відпустку, влаштовувати який доведеться в нових реаліях і з урахуванням безлічі обмежень. Розбираємося, на який відпочинок, і на яких курортах зможуть розраховувати українці в найближчі місяці. 

Туристична галузь - в числі найбільш постраждалих від глобальної епідемії коронавируса SARS-CoV-2. Близько сотні країн, ставлячи в пріоритет охорону здоров'я, частково або повністю закрили свої кордони для іноземців. Зробити це були змушені навіть країни, в економіці яких туризм відіграє ледь не ключову роль.

Китайський Ухань відкрив головну туристичну пам'ятку де почався коронавірус

Знімати обмеження на в'їзд планують поетапно, і абсолютно точно не для всіх. Так, Італія і Іспанія, які стали епіцентрами пандемії в Європі, в найближчі місяці розраховують тільки на внутрішній туризм, а відкрити кордони для зарубіжних гостей намір не раніше наступного року, і то за умови стабілізації ситуації з поширенням нового вірусу.

Схожі плани і у одного з найпопулярніших напрямків серед українців - Туреччини, де кількість нових випадків зараження продовжує швидко рости, і діє жорсткий карантин з комендантською годиною. А ось її сусідка Греція, на курортах якій були зареєстровані поодинокі випадки захворювання Covid-19, має намір почати приймати іноземних туристів вже в липні. Але не з усіх країн, а тільки тих, де або повністю перемогли коронавірус, або змогли істотно знизити число інфікованих. І швидше за все, тільки для громадян ЄС. Українцям же стали звичними поїздки за кордон ще якийсь час будуть недоступні.

По-перше, невідомо, як буде складатися епідеміологічна ситуація всередині країни і, відповідно, як довго нашим громадянам будуть відмовляти у в'їзді інші держави. А по-друге, складно прогнозувати, коли відновиться міжнародне авіасполучення.

В уряді вважають, що літаки з України почнуть літати не раніше кінця літа, а то і вересня - і це при оптимістичному сценарії. В умовах, коли європейські курорти для українців тимчасово закрилися, на виручку цього літа прийдуть вітчизняні. Благо їх у нас в країні вистачає, і самих різних - морських, водолікувальних, грязьових і кліматичних. Зрозуміло, наша найближча песрпектіва - це все-таки море.

На сьогоднішній день один з найбільш повних оглядів морських курортів України з актуальною інформацією про інфраструктуру, цінами на житло, а також онлайн веб-камерами, в режимі реального часу вістять з наймальовничіших куточків країни.

Туристична галузь активно готується до сезону відпочинку незважаючи на карантин

Тим більше що внутрішній карантин, найімовірніше, до середині червня якщо не знімуть повністю, то істотно послаблять. До цього часу, якщо дозволить динаміка зниження захворюваності, повинні поновитися і міжміські пасажирські перевезення, а значить, можна буде без проблем дістатися і на узбережжі Азовського і Чорного морів, і на солоні озера Закарпаття, і на мінеральні курорти Галичини.

Чи відбудеться курортний сезон-2020 на Україні, і яким він буде, сьогодні можна тільки гадати. Проте, вітчизняні курорти до нього активно готуються в розрахунку на внутрішнього туриста. А наскільки цей розрахунок спрацює, буде залежати від фінансових можливостей українців, на яких апріорі позначився коронакрізіс, і того, чи переважить бажання відпочити і оздоровитися страх перед поїздками в період постпандеміі.

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Туризм, Туроператорі, Подорожі, Курорти.
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