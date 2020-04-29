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Туристична галузь активно готується до сезону відпочинку незважаючи на карантин

Туристична галузь активно готується до сезону відпочинку незважаючи на карантин
09:49 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини подорожі:Туристична галузь – в числі найбільш постраждалих від глобальної епідемії коронавірусу SARS-CoV-2.

Пандемія нового коронавірусу і повсюдний карантин, який в умовах відсутності вакцини та ефективного лікування залишається єдиним доступним способом стримати поширення інфекції, безжально перекроїли плани більшості співвітчизників. У тому числі - на літню відпустку, влаштовувати яку доведеться в нових реаліях і з урахуванням безлічі обмежень. Розбираємося, на який відпочинок, і на яких курортах зможуть розраховувати українці в найближчі місяці, пише kirillovka.ks.ua.

Туристична галузь - серед найбільш постраждалих від глобальної епідемії коронавірусу SARS-CoV-2. Близько сотні країн, ставлячи в пріоритет охорону здоров'я, частково або повністю закрили свої кордони для іноземців. Зробити це були змушені навіть країни, в економіці яких туризм відіграє ледь не ключову роль.

Знімати обмеження на в'їзд планують поетапно, і абсолютно точно не для всіх. Так, Італія і Іспанія, які стали епіцентрами пандемії в Європі, в найближчі місяці розраховують тільки на внутрішній туризм, а відкрити кордони для зарубіжних гостей налаштовані не раніше наступного року, і то за умови стабілізації ситуації з поширенням нового вірусу. Схожі плани і у одного з найпопулярніших напрямків серед українців - Туреччини, де кількість нових випадків зараження продовжує швидко рости, і діє жорсткий карантин з комендантською годиною.

А ось її сусідка Греція, на курортах якої були зареєстровані поодинокі випадки захворювання Covid-19, має намір почати приймати іноземних туристів вже у липні. Але не з усіх країн, а тільки тих, де або повністю перемогли коронавірус, або змогли істотно знизити число інфікованих. І швидше за все, тільки для громадян ЄС.

Українцям звичні поїздки за кордон ще якийсь час будуть недоступні. По-перше, невідомо, як буде складатися епідеміологічна ситуація всередині країни і, відповідно, як довго нашим громадянам будуть відмовляти у в'їзді інші держави. А по-друге, складно прогнозувати, коли відновиться міжнародне авіасполучення. В уряді вважають, що літаки з України почнуть літати не раніше кінця літа, а то і вересня - і це при оптимістичному сценарії.

В умовах, коли європейські курорти для українців тимчасово закрилися, на виручку цього літа прийдуть вітчизняні. Благо їх у нас в країні вистачає, і різноманітних - морських, водолікувальних, грязьових і кліматичних. Зрозуміло, наша найближча перспективаа - це все-таки море.

Тим більше що внутрішній карантин, найімовірніше, до середини червня якщо не знімуть повністю, то істотно послаблять. До цього часу, якщо дозволить динаміка зниження захворюваності, повинні поновитися і міжміські пасажирські перевезення, а значить, можна буде без проблем дістатися і на узбережжі Азовського і Чорного морів, і на солоні озера Закарпаття, і на мінеральні курорти Галичини.

Болгарія хоче відкрити туристичний сезон 1 липня

Чи відбудеться курортний сезон-2020 на Україні, і яким він буде, сьогодні можна тільки здогадуватися. Проте, вітчизняні курорти до нього активно готуються, розраховуючи на внутрішнього туриста. А наскільки цей розрахунок спрацює, буде залежати від фінансових можливостей українців, на яких апріорі позначилася коронакриза, і того, чи переважить бажання відпочити і оздоровитися страх перед поїздками в період постпандемії.

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Карантин, Відпочинок, Подорожі, Підготовка, Туристична галузь, Уукраїна.
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