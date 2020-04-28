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Болгарія хоче відкрити туристичний сезон 1 липня

Болгарія хоче відкрити туристичний сезон 1 липня
16:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини подорожі:Уряд Болгарії планує на 1 липня відкриття цьогорічного літнього туристичного сезону.

«Ми плануємо почати підготовку з 15 червня і розпочати активний літній сезон з 1 липня. Разом ми працюємо над тим, щоб болгарський туристичний продукт був високої якості, у нас є багато туристичних можливостей. Я сподіваюся, що ця криза зробить нас сильнішими і згуртованішими попри ту напруженість, яку кожен з нас відчуває у зв'язку з невизначеністю на цьому етапі», – про це повідомляє БГНЕС із посиланням на міністра туризму країни Ніколіну Ангелкову.

Варто нагадати, що країни ЄС виступають за створення спільного плану відновлення туристичної галузі, яка катастрофічно постраждала від пандемії коронавірусу – включно з відшкодуванням вартості подорожей для громадян країн-членів ЄС.

Станом на 28 квітня у Болгарії загалом виявлено 1 387 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 58 смертей та 222 одужання.

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За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 077 007, з них 211 960 летальних і 925 857 осіб одужало.

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Болгария, Туризм, Карантин, Коронавірус, Туристичний сезон.
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