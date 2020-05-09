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Під час карантину рівень оплати за комуналку онлайн зріз на 15%

Під час карантину рівень оплати за комуналку онлайн зріз на 15%
05:01 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

У період карантину, багато киян дослухались до заклику залишатись вдома і скористатись онлайн-сервісами для сплати за послуги.

Багато киян дослухалися до звернення та погасили борги по оплаті за комунальні послуги, так під час карантину рівень оплати за комуналку онлайн зріс на 15%. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Я вдячний, що чимало киян та керівників підприємств, дослухалися до нашого звернення і погасили борги за комунальні послуги. Ці кошти місту життєво-необхідні. Бо це — і розрахунки столиці за енергоносії, зарплатня двірників, працівників аварійних бригад, працівників ТЕЦ і насосних станцій. Та багатьох інших фахівців, які продовжують щодня працювати. Понад 20 тисяч комунальників виконують свою роботу. І ми не допустили збоїв у роботі житлово-комунальної системи з початку карантину”, — зазначив він.

“За цей час рівень оплати за комуналку онлайн за допомогою муніципальних сервісів зріс на 15 відсотків...Я раджу користуватись цими можливостями, не витрачаючи час на черги і не ризикуючи здоров’ям. І сьогодні в кількох соціальних мережах ми запускаємо проект “Навчіть найрідніших платити за комуналку онлайн. Там буде перелік всіх ресурсів, що допоможуть зробити такі платежі”, — додав Кличко.

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Раніше повідомлялося, що рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право отримання пільги або житлової субсидії протягом терміну їх отримання.

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Кличко, Карантин, Комунальні послуги, Коронавірус.
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