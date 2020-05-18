Шевченко розповів про взаємини із Ребровим

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко розповів про взаємини із колишнім партнером по атаці "Динамо" й "синьо-жовтих" Сергієм Ребровим, який зараз очолює угорський Ференцварош.
За словами Андрія Миколайовича, із Ребровим він завжди на зв'язку.
Буквально тиждень тому спілкувався з ним телефоном. У житті ми — друзі.
Він мені постійно розповідає про прогрес всіх українців, які грають у нього (у "Ференцвароші" — ред.).
Ми планували запрошувати кілька гравців з його команди, подивитися, дати хлопцям шанс проявити себе.
Нагадаємо, що в "Ференцвароші" виступає двоє українців – гравець центру поля Ігор Харатін та вінгер правого флангу Олександр Зубков.