Венеційський кінофестиваль відбудеться попри пандемію

Стрічки, які увійшли до програми кінофестивалю, оголосять наприкінці липня.

Через коронавірус чимало світових культурних заходів скасували чи перенесли на інші дати. Втім Венеційський міжнародний кінофестиваль пройде за графіком – з 2 по 12 вересня 2020 року.

Губернатор італійського регіону Венето Лука Зая заявив, що через сповільнення поширення коронавірусу, міжнародна кіноподія відбудеться у раніше визначений термін. Про це пише виданняLa Repubblica з посиланням на слова губернатора.

Також Лука Зая, який є одним з журі фестивалю, відзначив, що цього року, імовірно, буде значно менше фільмів, ніж зазвичай. Крім цього, припустив, що, в порівнянніз іншими роками, у 2020 буде дещо менше представників кіноіндустрії.

У 2020 році Венеційському кінофестивалю виповнюється 77 років. Як повідомили організатори,головою журі стане голлівудська акторка, дворазова володарка Оскару Кейт Бланшетт.

Каннський фестиваль скасували Нагадаємо, що знаменитий Каннський кінофестиваль скасували у зв'язку з пандемією COVID-19. Організатори повідомили, щообрані фільми покажуть восени на інших кінофестивалях, зокрема в Нью-Йорку, Ліоні, Торонто та Венеції, зі спеціальною позначкою Cannes Official Selection ("Офіційно відібрано для Канн"). Детальніше про те, які заходи скасували через коронавірус – читайте тут.