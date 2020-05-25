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Венеційський кінофестиваль відбудеться попри пандемію

Венеційський кінофестиваль відбудеться попри пандемію
15:21 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Стрічки, які увійшли до програми кінофестивалю, оголосять наприкінці липня.

Через коронавірус чимало світових культурних заходів скасували чи перенесли на інші дати. Втім Венеційський міжнародний кінофестиваль пройде за графіком – з 2 по 12 вересня 2020 року.

Губернатор італійського регіону Венето Лука Зая заявив, що через сповільнення поширення коронавірусу, міжнародна кіноподія відбудеться у раніше визначений термін. Про це пише виданняLa Repubblica з посиланням на слова губернатора.

Також Лука Зая, який є одним з журі фестивалю, відзначив, що цього року, імовірно, буде значно менше фільмів, ніж зазвичай. Крім цього, припустив, що, в порівнянніз іншими роками, у 2020 буде дещо менше представників кіноіндустрії.

У 2020 році Венеційському кінофестивалю виповнюється 77 років. Як повідомили організатори,головою журі стане голлівудська акторка, дворазова володарка Оскару Кейт Бланшетт.

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Каннський фестиваль скасували Нагадаємо, що знаменитий Каннський кінофестиваль скасували у зв'язку з пандемією COVID-19. Організатори повідомили, щообрані фільми покажуть восени на інших кінофестивалях, зокрема в Нью-Йорку, Ліоні, Торонто та Венеції, зі спеціальною позначкою Cannes Official Selection ("Офіційно відібрано для Канн"). Детальніше про те, які заходи скасували через коронавірус – читайте тут.

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Пандемия, Венеційський кінофестиваль, Коронавірус, Covid-19.
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