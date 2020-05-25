Неякісні засоби захисту для медиків: СБУ завела справи на шість компаній

Компанії здійснювали "несумлінні закупівлі".

СБУ порушила кримінальні провадження проти шести компаній за постачання неякісних засобів захисту для медиків або відсутність поставок закуплених товарів.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента України, про це йшлося на традиційній селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського.

«Служба безпеки України повідомила, що розпочато кримінальні провадження проти шести компаній, які здійснювали несумлінні закупівлі. Серед іншого – не постачали товари після отримання грошей, демонстрували погану якість тощо», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з COVID-19.

В Україні станом на ранок 25 травня зареєстровано 21 тисячу 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальних, 7 тисяч 234 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків.