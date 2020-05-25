Міноборони вивчає пропозиції українців щодо реформування ЗСУ

Новини України:У Міністерстві оборони України вперше почали вивчати громадську думку щодо конкретного напрямку реформування.

Про це на онлайн-брифінгу в Укрінформі повідомив начальник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних сил України, полковник Назім Агаєв.

«Нещодавно на офіційному вебсайті Міністерства оборони України розпочато вивчення громадської думки з питань підвищення привабливості та престижності військової служби, а також удосконалення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. В оборонному відомстві це новий, унікальний та необхідний крок чути людей. Цей досвід широко використовується у провідних демократичних країнах світу», - зазначив Агаєв.

Питання та пропозиції, які надходять від громадян України, стосуються таких напрямків: військова культура та взаємовідносини; бюрократія в документообігу; матеріальне стимулювання; військово-патріотичне виховання; соціальний захист і пенсійне забезпечення; територіальна оборона і військовий резерв; забезпечення житлом.

«З аналізу вивчення громадської думки проглядається проблема відносин в армійських колективах. Це стосується ставлення старших командирів до підлеглих. У деяких підрозділах підхід «я начальник — ти ніхто» досі дієвий. Тож так зване «хамство» між військовослужбовцями різних рангів має бути викорінене», - наголосив Агаєв.

За його словами також заслуговують на увагу пропозиції щодо забезпечення права військових на вільне висловлення власної думки відповідно до Конституції України, захисту прав військовослужбовців, поваги до солдата, невідворотності покарання за вчинені проступки, подолання бюрократії, зменшення паперової роботи.

«Нині потребує спрощення та вдосконалення система обліку діловодства. Налаштування електронної захищеної системи документообігу оптимізує витрату робочого часу, збільшить коефіцієнт корисної дії та знизить рівень витоку службової інформації», - зазначив він.

Також широко обговорюється грошове забезпечення військовослужбовців, плинність кадрів і гідне матеріальне стимулювання, соціальний захист військовослужбовців, коли «мотиваційний пакет» вирішить питання комплектування та підвищить престиж українського захисника.

«Гострою залишається проблема забезпечення військовослужбовців житлом. Серед пропозицій щодо житлового питання звертається увага на наступне: надання службово-посадових квартир, виділення коштів з бюджету для придбання військовими власного житла, забезпечення армійців дешевими іпотеками», - розповів Агаєв.

Серед пропозицій, що надійшли до експертної групи, також побажання впровадити програму військово-патріотичного виховання та початкову військову підготовку у школах і створювати національно-патріотичні гуртки.

За словами Агаєва, громадяни також вважають, що потрібно розвивати територіальну оборону й висловлюють ідею створення військової поліції як правоохоронного органу за аналогом іноземних країн.

«На думку людей, необхідно підвищити роль підрозділів територіальної оборони у складі ЗСУ та врахувати досвід країн Балтії і Швейцарії. Крім цього, доречною є пропозиція зараховувати час контракту в резерві в загальний стаж чи стаж служби в ЗСУ». – розповів він.

Представник Міноборони запевнив, що кожне звернення, скарга чи пропозиція громадян і військових не залишаться поза увагою відомства. Вивченням конкретних пропозицій займаються фахівці Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних сил України.