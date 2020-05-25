Скачать
Понеділок, 25.05.2020
Facebook показав, як виглядатиме віддалене робоче місце майбутнього
Facebook показав, як виглядатиме віддалене робоче місце майбутнього
У курортній Анталії випав сніг
У курортній Анталії випав сніг
Артем Яшкін: Змінити громадянство змусив Лобановський
Артем Яшкін: Змінити громадянство змусив Лобановський
В Україні зменшилися запаси вугілля, бензинів та скрапленого газу
В Україні зменшилися запаси вугілля, бензинів та скрапленого газу

Міноборони вивчає пропозиції українців щодо реформування ЗСУ

Міноборони вивчає пропозиції українців щодо реформування ЗСУ
13:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Міністерстві оборони України вперше почали вивчати громадську думку щодо конкретного напрямку реформування.

Про це на онлайн-брифінгу в Укрінформі повідомив начальник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних сил України, полковник Назім Агаєв.

«Нещодавно на офіційному вебсайті Міністерства оборони України розпочато вивчення громадської думки з питань підвищення привабливості та престижності військової служби, а також удосконалення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. В оборонному відомстві це новий, унікальний та необхідний крок чути людей. Цей досвід широко використовується у провідних демократичних країнах світу», - зазначив Агаєв.

Питання та пропозиції, які надходять від громадян України, стосуються таких напрямків: військова культура та взаємовідносини; бюрократія в документообігу; матеріальне стимулювання; військово-патріотичне виховання; соціальний захист і пенсійне забезпечення; територіальна оборона і військовий резерв; забезпечення житлом.

«З аналізу вивчення громадської думки проглядається проблема відносин в армійських колективах. Це стосується ставлення старших командирів до підлеглих. У деяких підрозділах підхід «я начальник — ти ніхто» досі дієвий. Тож так зване «хамство» між військовослужбовцями різних рангів має бути викорінене», - наголосив Агаєв.

За його словами також заслуговують на увагу пропозиції щодо забезпечення права військових на вільне висловлення власної думки відповідно до Конституції України, захисту прав військовослужбовців, поваги до солдата, невідворотності покарання за вчинені проступки, подолання бюрократії, зменшення паперової роботи.

«Нині потребує спрощення та вдосконалення система обліку діловодства. Налаштування електронної захищеної системи документообігу оптимізує витрату робочого часу, збільшить коефіцієнт корисної дії та знизить рівень витоку службової інформації», - зазначив він.

У МЗС повідомили про звільнення з полону африканських піратів 7 українських моряків

Також широко обговорюється грошове забезпечення військовослужбовців, плинність кадрів і гідне матеріальне стимулювання, соціальний захист військовослужбовців, коли «мотиваційний пакет» вирішить питання комплектування та підвищить престиж українського захисника.

«Гострою залишається проблема забезпечення військовослужбовців житлом. Серед пропозицій щодо житлового питання звертається увага на наступне: надання службово-посадових квартир, виділення коштів з бюджету для придбання військовими власного житла, забезпечення армійців дешевими іпотеками», - розповів Агаєв.

Серед пропозицій, що надійшли до експертної групи, також побажання впровадити програму військово-патріотичного виховання та початкову військову підготовку у школах і створювати національно-патріотичні гуртки.

Словаччина відправила Україні гумдопомогу для боротьби з Covid-19

За словами Агаєва, громадяни також вважають, що потрібно розвивати територіальну оборону й висловлюють ідею створення військової поліції як правоохоронного органу за аналогом іноземних країн.

«На думку людей, необхідно підвищити роль підрозділів територіальної оборони у складі ЗСУ та врахувати досвід країн Балтії і Швейцарії. Крім цього, доречною є пропозиція зараховувати час контракту в резерві в загальний стаж чи стаж служби в ЗСУ». – розповів він.

Представник Міноборони запевнив, що кожне звернення, скарга чи пропозиція громадян і військових не залишаться поза увагою відомства. Вивченням конкретних пропозицій займаються фахівці Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних сил України.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

минобороні, ЗСУ, Українці, Реформування ЗСУ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Президент Австрії з дружиною порушив карантин
02 У Росії зафіксували спалах коронавірусу в психлікарні
03 МЗС Китаю: США підштовхують обидві країни до нової холодної війни
04 В українській армії на коронавірус хворіє 62 особи
05 Метро в Дніпрі досі не відкрилося
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Volkswagen виплатить клієнтам компенсації за &quot;дизельний скандал&quot;
Volkswagen виплатить клієнтам компенсації за "дизельний скандал"
Міноборони вивчає пропозиції українців щодо реформування ЗСУ
Міноборони вивчає пропозиції українців щодо реформування ЗСУ
Венеційський кінофестиваль відбудеться попри пандемію
Венеційський кінофестиваль відбудеться попри пандемію
У Львові влаштують екскурсійну акцію &quot;Для своїх&quot;
У Львові влаштують екскурсійну акцію "Для своїх"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся