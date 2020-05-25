Словаччина відправила Україні гумдопомогу для боротьби з Covid-19

Новини України:Гуманітарний вантаж надійде 26 травня до Запоріжжя, його розпорядником буде Запорізька ОДА.

Словацька Республіка надала Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом на загальну суму близько 190 тис. євро, 26 травня вона надійде до Запоріжжя. Про це Укрінформу повідомили у Посольстві України у Словаччині.

«Загальна сума гуманітарної допомоги становить близько 190 тис. євро. Вона включає в себе 200 тис. масок, дезінфікуючі засоби та інші матеріали для боротьби з коронавірусом», - зазначили у диппредставництві.

Окрім того, 25 травня до Києва прибули три автомобілі швидкої допомоги Mercedes Benz Sprinter, сертифікати на які були офіційно вручені українській стороні ще у листопаді 2019 року під час робочого візиту в Україну міністра закордонних справ і європейських питань Словацької Республіки Мирослава Лайчака. Отримувачем «швидких» є Міжнародна благодійна організація International Medical Care.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Словаччини, це вже шоста партія гуманітарної допомоги, надана Україні за останні шість років.