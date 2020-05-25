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Понеділок, 25.05.2020
В Україні за добу зафіксували 259 коронавірусу
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В Україні за добу зафіксували 259 коронавірусу

В Україні за добу зафіксували 259 коронавірусу
09:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 259 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіли 21 245 людей. З них 1 546 дітей, а також 4 112 медпрацівників", - сказав Степанов.

Він уточнив, що за добу захворіли 16 дітей та 43 медпрацівники, зафіксовано 6 летальних випадків, одужали 126 осіб.

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Загалом одужали 7234 людини, 623 летальних випадків.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 6270 тестувань методом ПЛР.

Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Чернівецькій області - 45, Львівській - 27 та м. Київ - 29.

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Эпидемия, Україна, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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