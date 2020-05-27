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61-річна Мадонна вразила танцем на одній нозі (Відео)
61-річна Мадонна вразила танцем на одній нозі (Відео)

61-річна Мадонна вразила танцем на одній нозі (Відео)

61-річна Мадонна вразила танцем на одній нозі (Відео)
17:41 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Артистка довела, що знаходиться в прекрасній формі.

61-річна Мадонна підтримує себе у відмінній формі. Черговим доказом став короткий ролик з танцем, який Мадонна виконала на одній нозі.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Артистка танцює в широких білих штанях в ковбойському стилі. Вона доповнила свій образ чорною шкіряною курткою з червоними вставками і чорним кепі.

 
 
 
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One legged dancer for hire.....................#missyelliott

Допис, поширений Madonna (@madonna)

"Одноногий танцюрист на прокат", - іронічно підписала ролик Мадонна.

"Жива легенда", "Одноногий, але завжди кращий", "Класна і виглядає відмінно", - прокоментували шанувальники.

Нагадаємо, раніше Мадонна виклала в мережу відверте фото. Таким чином співачка вирішила відповісти своїм хейтерам.

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Мадонна, Танец, Відео, На одній нозі.
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