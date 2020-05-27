61-річна Мадонна вразила танцем на одній нозі (Відео)

61-річна Мадонна підтримує себе у відмінній формі. Черговим доказом став короткий ролик з танцем, який Мадонна виконала на одній нозі.
Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Артистка танцює в широких білих штанях в ковбойському стилі. Вона доповнила свій образ чорною шкіряною курткою з червоними вставками і чорним кепі.
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One legged dancer for hire.....................#missyelliott
"Одноногий танцюрист на прокат", - іронічно підписала ролик Мадонна.
"Жива легенда", "Одноногий, але завжди кращий", "Класна і виглядає відмінно", - прокоментували шанувальники.
Нагадаємо, раніше Мадонна виклала в мережу відверте фото. Таким чином співачка вирішила відповісти своїм хейтерам.