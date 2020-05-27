61-річна Мадонна вразила танцем на одній нозі (Відео)

Артистка довела, що знаходиться в прекрасній формі.

61-річна Мадонна підтримує себе у відмінній формі. Черговим доказом став короткий ролик з танцем, який Мадонна виконала на одній нозі.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Артистка танцює в широких білих штанях в ковбойському стилі. Вона доповнила свій образ чорною шкіряною курткою з червоними вставками і чорним кепі.

Переглянути цей допис в Instagram One legged dancer for hire.....................#missyelliott Допис, поширений Madonna (@madonna) 26 Тра 2020 р. о 8:49 PDT

"Одноногий танцюрист на прокат", - іронічно підписала ролик Мадонна.

"Жива легенда", "Одноногий, але завжди кращий", "Класна і виглядає відмінно", - прокоментували шанувальники.

Нагадаємо, раніше Мадонна виклала в мережу відверте фото. Таким чином співачка вирішила відповісти своїм хейтерам.