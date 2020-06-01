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Криклій пообіцяв збільшити кількість потягів на українські курорти

Криклій пообіцяв збільшити кількість потягів на українські курорти
11:42 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

За словами міністра, зараз є унікальна можливість вивчати Україну через внутрішній туризм.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що цього літа буде збільшено кількість поїздів на південному напрямку. Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

У міністра запитали, чи буде збільшена кількість потягів до курортів.

"У напрямках курортів ми обов'язково додамо потягів. Розуміючи, що цього року буде вкрай активний внутрішній туризм, бо ми хоч почнемо від 15 червня відновлювати регулярні міжнародні сполучення, але кількість країн які будуть відкриті, теж будуть в обмеженій кількості", - розповів Криклій.

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На його думку, зараз є унікальна можливість вивчати Україну за допомогою внутрішнього туризму. 

Нагадаємо, раніше Криклій повідомив, що з 15 червня Україна відновить міжнародне та внутрішнє регулярне авіасполучення.

Як повідомлялося, в Україні у понеділок, 1 червня, настав черговий етап пом'якшення карантину. Відкрили міжобласне сполучення для всіх видів транспорту. Крім того, можуть працювати спортзали, фітнес-центри та басейни за умови дотримання карантинних вимог.

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Укрзалізниця, Потяг, Криклій, Українські курорти.
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