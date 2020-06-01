Кількість заражених коронавірусом на Вінниччині перевищила тисячу

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.
Згідно з даними інтерактивної карти Системи на 10.00 понеділка, в області кількість хворих на коронавірус сягнула 1005, добовий приріст COVID-19 становить 12 нових випадків.
З початку епідемії на Вінниччині від коронавірусу одужали 587 осіб, з них за останню добу - 32 людей. Продовжують хворіти 402 особи.
Нових летальних випадків не зафіксовано.
Вінницьким обласним лабораторним центром зафіксовано 1478 підозр на коронавірус.
Станом на 1 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 012 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 340 нових випадків.