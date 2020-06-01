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Жінка та 6-місячна дитина випали з 19-поверху у Харкові
Жінка та 6-місячна дитина випали з 19-поверху у Харкові

Жінка та 6-місячна дитина випали з 19-поверху у Харкові

Жінка та 6-місячна дитина випали з 19-поверху у Харкові
12:25 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Наразі поліцією встановлюються всі обставини події.

У Харкові з 19-поверху випала 42-річна жінка з 6-місячною дитиною. Про це повідомляє УНН із посилання на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

“... з’ясовано, що 42-річна жінка з шестимісячним сином та 53-річним чоловіком мешкала в будинку на 19 поверсі. Повідомлення про подію, яка сталася у дворі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Культури, надійшло до Шевченківського відділу поліції 1 червня о 6:15”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місце події виїжджали керівники та слідчо-оперативно група Шевченківського відділу поліції. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

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За фактом смерті дитини відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Також за фактом смерті жінки слідчими Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою “самогубство”.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області у коментарі кореспонденту УНН, жінка та дитина випали з вікна. “Жінка та дитина випали з вікна”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у Львові з вікна лікарні вистрибнув 72-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув. 

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Инцидент, Дитина, Харків, Вікно.
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