Сьогодні в Україні відновили рух пасажирських поїздів (Відео)

Новини України:Перший поїзд "Інтерсіті", який відкриє далеке внутрішнє пасажирське сполучення, відправиться в понеділок о 6:12 за напрямком Київ-Костянтинівка.

Сьогодні, 1 червня, в Україні в рамках ослаблення карантину починається залізничне пасажирське внутрішнє повідомлення. Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця" з посиланням на в. о. голови правління Івана Юрика.

"Перший поїзд "Інтерсіті", який відкриє далеке внутрішнє пасажирське сполучення, відправиться в понеділок о 6:12 ранку за напрямком Київ-Костянтинівка", - йдеться в повідомленні.

Загалом сьогодні відновить рух 7 пар "Інтерсіті".

Як повідомлялося, 30 травня "Укрзалізниця" почала продаж квитків ще на 6 поїздів далекого прямування в західні області, які почнуть курсувати з 4 червня.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №392, продаж квитків відкритий на 50% місць в поїздах. Квитки тепер можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Пасажири будуть допускатися до поїзда виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися за перевірки квитків у поїздах "Інтерсіті" та за посадки до вагонів у нічних поїздах.

Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів до і після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Загалом з 1 червня заплановано запустити 42 поїзди, з яких 10 - "Інтерсіті+", і 32 - далекого прямування.