Скачать
Понеділок, 01.06.2020
"Слуга народу" хоче заслухати Авакова у Раді
"Слуга народу" хоче заслухати Авакова у Раді
Кабмін ухвалив низку рішень щодо захисту дітей
Кабмін ухвалив низку рішень щодо захисту дітей
Володимир Кличко виступив проти расизму
Володимир Кличко виступив проти расизму
Жінка та 6-місячна дитина випали з 19-поверху у Харкові
Жінка та 6-місячна дитина випали з 19-поверху у Харкові

Сьогодні в Україні відновили рух пасажирських поїздів (Відео)

Сьогодні в Україні відновили рух пасажирських поїздів (Відео)
09:23 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:Перший поїзд "Інтерсіті", який відкриє далеке внутрішнє пасажирське сполучення, відправиться в понеділок о 6:12 за напрямком Київ-Костянтинівка.

Сьогодні, 1 червня, в Україні в рамках ослаблення карантину починається залізничне пасажирське внутрішнє повідомлення. Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця" з посиланням на в. о. голови правління Івана Юрика.

"Перший поїзд "Інтерсіті", який відкриє далеке внутрішнє пасажирське сполучення, відправиться в понеділок о 6:12 ранку за напрямком Київ-Костянтинівка", - йдеться в повідомленні.

Загалом сьогодні відновить рух 7 пар "Інтерсіті".

Як повідомлялося, 30 травня "Укрзалізниця" почала продаж квитків ще на 6 поїздів далекого прямування в західні області, які почнуть курсувати з 4 червня.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №392, продаж квитків відкритий на 50% місць в поїздах. Квитки тепер можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Пасажири будуть допускатися до поїзда виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися за перевірки квитків у поїздах "Інтерсіті" та за посадки до вагонів у нічних поїздах.

В Україні вже понад 24 тис. випадків коронавірусу, з них за добу - 340

Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів до і після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Загалом з 1 червня заплановано запустити 42 поїзди, з яких 10 - "Інтерсіті+", і 32 - далекого прямування.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Транспорт, Карантин, Поїзд, Коронавірус, Коронавірус в Україні, Послаблення карантину, Пасажирські перевезення, Відновлення руху, Поїзди в Україні.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Міжнародний день захисту дітей 2020: Google створив святковий дудл
02 У Нью-Йорку помер знаменитий художник Крісто
03 Экс-президент задекларував 773 млн грн доходів за 2019 рік
04 Сьогодні в Україні відновили рух пасажирських поїздів (Відео)
05 Трамп планує оголосити "Антифа" терористичною організацією
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Гетьманською столицею&quot; знову можна прогулятися з екскурсоводом
"Гетьманською столицею" знову можна прогулятися з екскурсоводом
В Італії відкривають головні туристичні атракції
В Італії відкривають головні туристичні атракції
Зеленський закликав не втягувати Україну в американські вибори
Зеленський закликав не втягувати Україну в американські вибори
На Донбасі з початку року від обстрілів постраждали десятеро дітей
На Донбасі з початку року від обстрілів постраждали десятеро дітей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся