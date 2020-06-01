В Україні вже понад 24 тис. випадків коронавірусу, з них за добу - 340

В Україні на 9 годину 1 червня зафіксовано вже 24 012 випадки коронавірусного захворювання COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 24 012 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 340 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.
Також 9 690 людей одужали, з яких 152 - за останню добу.
Нагадаємо, у світі від коронавірусу одужали 2,6 млн осіб.