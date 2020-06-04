МЗС Німеччини призначило керівника робочого штабу "Україна"

У німецькому посольстві в Україні також привітали призначенця, зазначивши, що невдовзі очікують на його візит.

Керівником робочого штабу "Україна" Міністерства закордонних справ Німеччини призначено Жана Фрьолі. Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник, передає УНН.

"Українці щиро вітають Жана Фрьолі з призначенням на надзвичайно важливу для України посаду - керівника робочого штабу "Україна" МЗС Німеччини! Зичимо успіхів у дальшому зміцненні українсько-німецького партнерства, яке щодня набуває рис стратегічного. Розраховуємо на тісну і довірливу взаємодію", - написав дипломат.

"Ласкаво просимо у команду, Жан-П'єре Фрьолі! Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Вами і сподіваємося незабаром вітати Вас у Києві!", - написали у посольстві.

Зазначимо, Фрьолі відомий своєю роботою старшим політичним радником та керівником управління Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ.

Варто зауважити, що призначення відбулось після кількох днів після візиту української делегації до Берліна.

Як повідомлялося в УНН, під час візиту до Німеччини відбулися зустрічі членів української делегації з федеральним міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, міністром закордонних справ Гайко Маасом, зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером та радником канцлера з економічних питань Ларсом-Гендріком Рьоллером.