Рада сьогодні розгляне звільнення та призначення членів Кабміну

Новини України:Також народні депутати планують розглянути Програму діяльності уряду.

Сьогодні Верховна Рада розгляне Програму діяльності Кабінету міністрів України, а також питання про звільнення та призначення деяких членів уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним також передбачено розгляд у другому читанні змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою.

У першому читанні розглядатиметься законопроект щодо вдосконалення виборчого законодавства.

Серед іншого, також депутати розглянуть законопроект про митний тариф України.

Як повідомляв УНІАН, на сайті парламенту зареєстровано проекти постанов щодо звільнення Вадима Пристайка з посади віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та призначення на цю посаду Ольги Стефанішиної, а також про призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики, а Романа Абрамовського – міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Верховна Рада 4 червня голосуватиме за призначення Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.