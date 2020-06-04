Єрмак про вступ України в ЄС: Ми могли б зробити це хоч завтра

Новини України:Єрмак вважає, що Україна могла б вступити в ЄС хоч завтра.

Україна не має обмежень в часі для можливого вступу в Європейський Союз, вона могла б зробити це хоч завтра. З такою заявою виступив керівник офісу президента України Андрій Єрмак для інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, передає УНН.

"У нас немає часових меж для вступу України в ЄС. Ми могли б вступити хоч завтра", – сказав він.

Нагадаємо, закон про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО набув чинності 21 лютого 2019 року.

Метою ухвалення закону про внесення змін до Основного закону є законодавче закріплення в Конституції України цивілізаційного вибору, європейської ідентичності Українського народу та незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та в НАТО.