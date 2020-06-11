Документальна стрічка про Україну стала переможцем премії Peabody Awards

Про це ідеться на офіційному сайті премії.
Через коронавірус церемонію нагородження скасували, проте рада з 19 членів відібрала з 1300 стрічок-номінантів 30 найкращих та оприлюднила їхній список.
Документальна стрічка розповідає про 10-річного хлопчика Олега Афанасьєва, який живе на території бойових дій впритул до лінії фронту на Донбасі. Картину знімали у селі Гнутове (адміністративно є частиною Маріуполя) Донецької області з 2015 до 2017 року.
Нагадаємо: премія імені Джорджа Фостера Пібоді – це щорічна міжнародна премія за видатний внесок у галузі мас-медіа, яка вручається з 1941 року.