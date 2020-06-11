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Документальна стрічка про Україну стала переможцем премії Peabody Awards

Документальна стрічка про Україну стала переможцем премії Peabody Awards
07:23 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Фільм режисера Сімона Леренґа Вільмонта (Данія) "Віддаленний гавкіт собак" (The Distant Barking of dogs) став переможцем премії Peabody Awards.

Про це ідеться на офіційному сайті премії.

Через коронавірус церемонію нагородження скасували, проте рада з 19 членів відібрала з 1300 стрічок-номінантів 30 найкращих та оприлюднила їхній список.

Документальна стрічка розповідає про 10-річного хлопчика Олега Афанасьєва, який живе на території бойових дій впритул до лінії фронту на Донбасі. Картину знімали у селі Гнутове (адміністративно є частиною Маріуполя) Донецької області з 2015 до 2017 року.

У США на фоні протестів зняли з показу серіал із 30-річною історією

Нагадаємо: премія імені Джорджа Фостера Пібоді – це щорічна міжнародна премія за видатний внесок у галузі мас-медіа, яка вручається з 1941 року.

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The Distant Barking of Dogs, Переможець, Peabody Awards, Сімон Леренґ.
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